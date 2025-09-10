Празднование Дня города в Москве
Бывшего вице-губернатора Самарской области осудили на шесть лет

Таганский суд приговорил Геннадия Гендина к шести годам колонии

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Таганский суд Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина к шести годам колонии общего режима за хищение 3,8 млн рублей, сообщил его адвокат Владимир Шелупахин в беседе с ТАСС. По его словам, сторона защиты будет обжаловать приговор.

Суд вынес решение признать Гендина виновным и назначить ему шесть лет колонии общего режима, — поделился адвокат.

Как уточнила защита, обвинительное заключение содержит ошибки, а суд ограничил время на подготовку к прениям и отказался направить дело на пересоставление. Кроме того, гособвинитель просил назначить Гендину 8,5 года колонии, а потерпевшей стороной признан Союз адвокатов МЭКА. Подсудимый вину не признал.

Ранее бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. Это обвинение добавилось к предъявленному делу о растратах при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

До этого Лефортовский суд Москвы приговорил топ-менеджера компании «Компьюлинк» Олега Попова к 4,5 годам колонии за мошенничество на 120 млн рублей. Средства были похищены при строительстве котельных в Тамбовской области.

