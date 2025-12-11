Укравший почти миллиард рублей чиновник остался в тюрьме без рубашки Суд отклонил требование Митволя о компенсации за невыдачу в колонии рубашки

Коломенский суд Московской области отклонил иск экс-заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя, требовавшего выплатить компенсацию за непредоставление рубашки в колонии, пишет РИА Новости. Как пишет агентство, всего чиновник подал четыре жалобы к ФСИН. Суд рассмотрел три — две отклонил, по третьей присудил 3 тыс. рублей за нарушение санитарных норм во время проведения ремонтных работ в столовой.

В удовлетворении заявленных требований о присуждении компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении, а именно необеспечении рубашкой, Митволю было отказано, — рассказали в пресс-службе Мособлсуда.

Митволя задержали в июле 2022 года по подозрению в хищениях при строительстве метро в Красноярске. В сентябре 2023 года суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы.

Ранее Московский областной суд отклонил ходатайство о смягчении наказания для Митволя. Адвокат настаивал на замене части срока более мягким видом наказания, ссылаясь на положительную характеристику осужденного, его раскаяние и трудовую деятельность в исправительном учреждении. Общая сумма задолженности составляет 951,39 млн рублей, при этом выплачено лишь 2,1 млн рублей.