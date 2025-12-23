Новый год-2026
Военэксперт оценил перспективу появления гиперзвука в «золотом флоте» США

Военэксперт Кнутов усомнился в гиперзвуковом оружии на новых кораблях США

Американские военные корабли в Тихом океане Американские военные корабли в Тихом океане Фото: US Navy/Global Look Press
США вряд ли оснастят гиперзвуковым оружием корабли, которые войдут в состав так называемого золотого флота, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, соответствующие американские системы пока существуют лишь в виде проектов.

В заявлении Дональда Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru) говорится, что «золотой флот» будет оснащен гиперзвуковым и лазерным вооружением. Гиперзвука у США вообще нет, это все пока на уровне проектов. Речь, вероятно, идет о комплексе наземного базирования Dark Eagle, который будет размещаться в Германии и на Дальнем Востоке, вероятнее всего, на Филиппинах. Но это вооружение завтрашнего дня, вряд ли США смогут разместить его на кораблях «золотого флота», потому что его физически не существует, — пояснил Кнутов.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Соединенные Штаты не обладают достаточными ресурсами для создания инновационного военно-морского флота. По его мнению, Трамп прибегает к популизму, обещая построить новые боевые корабли.

