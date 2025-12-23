Новый год-2026
23 декабря 2025 в 19:46

Бюджет Томской области на 2026 год оказался дефицитным

Дефицит бюджета Томской области на 2026 год составил 228 млн

В Томской области утвердили бюджет региона на 2026 год, сообщает ТАСС. Согласно принятому законопроекту, доходная часть запланирована на уровне 127,2 млрд рублей, расходы составят 127,4 млрд рублей. Дефицит бюджета достиг 228,2 млн рублей. Больше всего денег будет направлено на социальную сферу.

Проект областного бюджета на 2026–2028 годы ко второму чтению сформирован на 2026 год с дефицитом в сумме 228,2 млн рублей. <…> Общий объем доходов областного бюджета по сравнению с первым чтением увеличен по сальдо на 17 578 067,8 тыс. рублей и составляет 127 208 901,7 тыс. рублей, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что дефицит российского федерального бюджета по итогам января — ноября 2025 года составил 4,3 трлн рублей. В ведомстве уточнили, что эти цифры превышают уровень прошлого года. Дефицит стал больше из-за снижения доходов в нефтегазовой отрасли.

До этого сообщалось, что за последние два года федеральный бюджет выделил Курской области более 220 млрд рублей на поддержку региона. Около 190 млрд рублей пошли на адресную помощь жителям пострадавших территорий.

