В Минфине озвучили масштабы бюджетного дефицита России

Дефицит российского федерального бюджета по итогам января-ноября 2025 года, согласно предварительным данным, составил 4,3 трлн рублей, что превышает прошлогодний показатель, сообщает Министерство финансов на своем сайте. Доходы за этот период увеличились до 32,9 трлн рублей, тогда как расходы возросли до 37,2 трлн. В ведомстве связали это с падением доходов от нефтегазовой отрасли.

Превышение целевых параметров структурного первичного баланса по итогам года связано с замедлением роста ненефтегазовых доходов в условиях охлаждения инфляции и внутреннего спроса, — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве заявили, что затраты федерального бюджета на национальные проекты по состоянию на начало декабря достигли 5,1 трлн рублей. Указанный объем составляет 84,7% от общего годового лимита, выделенного на эти цели.

Кроме того, президент России Владимир Путин утвердил закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Согласно документу, прогнозируется рост ВВП страны на 1,3% в 2026 году, а за трехлетний период его совокупное увеличение достигнет почти 7%. В номинальном выражении показатель составит приблизительно 276 трлн рублей.