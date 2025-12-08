ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 16:09

Расходы бюджета на нацпроекты составили 5,1 трлн рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 декабря составили 5,1 трлн рублей, сообщили на сайте Министерства финансов РФ. Это 84,7% от общего запланированного на год объема финансирования.

Наиболее высокий уровень освоения средств отмечен у нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» (91,7%), «Молодежь и дети» (89,2%), «Эффективная и конкурентная экономика» (87,8%), «Семья» (86%), а также «Инфраструктура для жизни» и «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» (по 85,6%). Исполнение по проектам «Продолжительная и активная жизнь» достигло 84,9%, «Новые технологии сбережения здоровья» — 82,4%, «Туризм и гостеприимство» — 80,4%, «Кадры» — 74%.

Наименьшие результаты зафиксированы у проектов «Экологическое благополучие» (67,4%), «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» (66,8%), «Новые материалы и химия» (66,7%), «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (64,1%) и «Средства производства и автоматизации» (62,9%).

Ранее генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев рассказал, что ученые трудятся над созданием сразу нескольких препаратов, которые способны продлить жизнь и улучшить ее качество. Речь идет о социально значимых заболеваниях. По его словам, масштабная работа ведется также в рамках нацпроекта «Демография» — она нацелена на сохранение здоровья детей и матерей во время и после беременности.

