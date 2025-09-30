Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 15:03

В России рассказали о продлевающих жизнь отечественных разработках

Дмитриев: в России разрабатывают ряд продлевающих жизнь препаратов

Виктор Дмитриев Виктор Дмитриев Фото: NEWS.ru

Российские ученые трудятся над созданием сразу нескольких препаратов, которые способны продлить жизнь и улучшить ее качество, рассказал NEWS.ru генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Речь идет о социально значимых заболеваниях, подчеркнул он на полях пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», посвященной актуальной картине российского фармацевтического рынка — цифрам, трендам, ключевым изменениям, а также новшествам XXVI конкурса «Платиновая унция».

У нас есть целый ряд социально значимых заболеваний — это сердечно-сосудистые, неврология, это гематология, онкология. Каждый из этих препаратов, которые разрабатываются для конкретной отрасли, <…> нацелен на то, чтобы больному стало легче либо он излечился, — подчеркнул Дмитриев.

По словам главы ассоциации, масштабная работа ведется также в рамках нацпроекта «Демография» — она нацелена на сохранение здоровья детей и матерей во время и после беременности. Дмитриев подчеркнул, что успехов удалось достигнуть благодаря новым препаратам, передовой технике и усердной работе врачей.

Ранее глава ассоциации рассказал, что большинство ушедших с рынка иностранных лекарств имеют отечественные аналоги или заменяются новыми схемами лечения. По его словам, порой находятся даже новые показания у старых препаратов. Над этим работают ученые.

Юлия Беккер
Ю. Беккер
Оксана Прачёва
О. Прачёва
