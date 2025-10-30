В Германии забили тревогу из-за резкого сокращения количества аптек

Число аптек в Германии к концу третьего квартала текущего года составило 16 732, соответствующий показатель является самым низким с 1977 года, передает Федеральная ассоциация германских аптек (ABDA). Причиной стали маленькие зарплаты фармацевтов. По словам главы ассоциации Томаса Прайса, они не повышались более 10 лет. В конце прошлого года количество аптек составляло 17 041 (на 309 больше).

С каждой закрытой аптекой доступ к лекарствам для людей становится все сложнее. Без аптеки рядом качество медицинской помощи для пациентов значительно ухудшается, — отметил он.

