Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 18:29

В Германии забили тревогу из-за резкого сокращения количества аптек

В Германии резко сократилось количество аптек из-за низких зарплат фармацевтов

Вывеска аптеки, Германия Вывеска аптеки, Германия Фото: IMAGO/JOERAN STEINSIEK/imago-images.de/Global Look Press

Число аптек в Германии к концу третьего квартала текущего года составило 16 732, соответствующий показатель является самым низким с 1977 года, передает Федеральная ассоциация германских аптек (ABDA). Причиной стали маленькие зарплаты фармацевтов. По словам главы ассоциации Томаса Прайса, они не повышались более 10 лет. В конце прошлого года количество аптек составляло 17 041 (на 309 больше).

С каждой закрытой аптекой доступ к лекарствам для людей становится все сложнее. Без аптеки рядом качество медицинской помощи для пациентов значительно ухудшается, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в летний сезон аптеки заработали почти 12 млрд рублей благодаря активному спросу на лекарства от диареи среди россиян. Эксперты связывают это с тем, что именно летом часто наблюдается всплеск случаев кишечных инфекций.

До этого консервативные политики Германии и Польши выразили обеспокоенность в связи с увеличением числа молодых украинских беженцев после отмены Киевом ограничений на выезд мужчин 18–22 лет. Депутат бундестага от ХДС Юрген Хардт заявил, что ФРГ не заинтересована в пребывании украинских мужчин призывного возраста вместо защиты их страны.

аптеки
Германия
фармацевтика
зарплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новым главой «Моссада» может стать уроженец Белоруссии
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке мессенджеров в Крыму
Комета или корабль пришельцев: что за объект 3I/ATLAS приближается к Земле
Не стало звезды фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников»
Недалеко от Кунашира обнаружили редкого кита-горбача
Лечебная диета «Стол № 4»: полный список продуктов и меню на неделю
Не просто оладьи: 8 неожиданных рецептов, которые вас удивят
Голливудского продюсера приговорили почти к 150 годам тюрьмы
Стали известны дата и место прощания с Андреем Гриневичем
В России изменят процедуру поступления в медвузы
Пожилого военного пенсионера задержали за посты про СВО
Душитель бабушек не согласен с пожизненным: поволжский маньяк идет в суд
Принц Уильям и Миддлтон выиграли суд против таблоида
Генерал сообщил о немецких снайперах в рядах ВСУ
Главе района Коми сменили домашний арест на запрет определенных действий
Названы основные версии пропажи Усольцевых: что известно, поиски 30 октября
Автор «Песни льда и пламени» выиграл в суде против создателей ChatGPT
На Украине в ТЦК произошла стрельба
В МИД РФ назвали настоящую угрозу для стран Евросоюза
«Они заменили бы много мужчин»: в Раде не утихает тема мобилизации женщин
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.