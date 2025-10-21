Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 15:53

«Не смотреть на Европу»: врач о возможном запрете этанола в ЕС

Врач Кондрахин: этанол не наносит вреда при правильном использовании

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этанол является важнейшим компонентом многих лекарственных средств и не наносит вреда здоровью при правильном использовании, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Так он прокомментировал сообщения о том, что в ЕС задумались о запрете использования этилового спирта в антисептиках. По его словам, это вещество часто применяют как универсальный растворитель в фармацевтике.

Этанол обладает очень сильным антибактериальным действием против микробов и микроорганизмов, поэтому мы используем его для протирки гаджетов и мест введения инъекций. Это очень активное вещество. Если запретить его полностью, мы лишимся многих веществ, которые растворяются только в этаноле. Содержание этилового спирта в минимальных концентрациях позволяет стабилизировать лекарственное вещество. Если мы запретим этанол, то эти лекарства будут под запретом, и мы останемся без них. Ядом становится то, что употребляется неразумно и в больших количествах, — пояснил Кондрахин.

Он отметил, что поиск заменителей этанола является крайне сложной и длительной задачей для фармацевтической отрасли. По мнению врача, этот процесс неминуемо приведет к порче существующих лекарственных форм и к необходимости проведения многолетних клинических исследований новых препаратов.

Если начать поиск заменителя этанола, мы, во-первых, испортим форму препарата, а во-вторых, получим новое лекарство, которое потребует проведения клинических исследований. Это растянется на годы. Поэтому вопрос запрета неоднозначный с точки зрения медицины. Я категорически требую взвешенного и аккуратного отношения к этому вопросу. Не следует смотреть на Европу, — резюмировал Кондрахин.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность признания этанола опасным веществом, повышающим риск развития онкологических заболеваний. В случае принятия такого решения вещество могут запретить использовать в составе антисептиков для рук и больничных моющих средств.

врачи
Европа
лекарства
фармацевтика
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт объяснил, препятствует ли высокая ставка ЦБ росту экономики
Политолог раскрыл, почему Трамп сделал выбор в пользу диалога с Путиным
Появились новые детали об украденных из Лувра украшениях
Названы регионы, которые может поразить новая российская реактивная бомба
Силы ПВО защитили Брянскую область от украинских атак
Сбербанк повысил ставки по вкладам: для кого, на сколько, новые условия
Военкор объяснил, почему Запад хочет прекращения огня на Украине
Популярный блогер и журналистка объявлены террористами в России
Раскрыты опасения Евросоюза из-за позиции Трампа по Украине
Ахматовец показал предмет, отправивший «на тот свет» 700 солдат ВСУ
С нижегородских перевозчиков взыскали 2,8 млн рублей за нарушения
Невидимые помощники: как техника работает, пока мы отдыхаем
У некоторых россиян вернулась возможность звонить в Telegram и WhatsApp
В Саратове двое подростков получили сроки за попытку сбыта наркотиков
Контрабандист попытался провезти сигареты в плюшевом медведе
Раскрыто, какие страны захотят присутствовать на встрече в Будапеште
В РФ нарастили производство легендарной снайперской винтовки для нужд СВО
Стало известно о масштабном наступлении ВС России на одном направлении
«Народ ждет»: полковник высказался о возможном взятии Херсона
«Похоже, не в лучшей форме»: лыжник из Австрии раскрыл состояние Большунова
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Могли улететь на вертолете? Поиски Усольцевых 19 октября: последние новости
Регионы

Могли улететь на вертолете? Поиски Усольцевых 19 октября: последние новости

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.