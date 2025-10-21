«Не смотреть на Европу»: врач о возможном запрете этанола в ЕС Врач Кондрахин: этанол не наносит вреда при правильном использовании

Этанол является важнейшим компонентом многих лекарственных средств и не наносит вреда здоровью при правильном использовании, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Так он прокомментировал сообщения о том, что в ЕС задумались о запрете использования этилового спирта в антисептиках. По его словам, это вещество часто применяют как универсальный растворитель в фармацевтике.

Этанол обладает очень сильным антибактериальным действием против микробов и микроорганизмов, поэтому мы используем его для протирки гаджетов и мест введения инъекций. Это очень активное вещество. Если запретить его полностью, мы лишимся многих веществ, которые растворяются только в этаноле. Содержание этилового спирта в минимальных концентрациях позволяет стабилизировать лекарственное вещество. Если мы запретим этанол, то эти лекарства будут под запретом, и мы останемся без них. Ядом становится то, что употребляется неразумно и в больших количествах, — пояснил Кондрахин.

Он отметил, что поиск заменителей этанола является крайне сложной и длительной задачей для фармацевтической отрасли. По мнению врача, этот процесс неминуемо приведет к порче существующих лекарственных форм и к необходимости проведения многолетних клинических исследований новых препаратов.

Если начать поиск заменителя этанола, мы, во-первых, испортим форму препарата, а во-вторых, получим новое лекарство, которое потребует проведения клинических исследований. Это растянется на годы. Поэтому вопрос запрета неоднозначный с точки зрения медицины. Я категорически требую взвешенного и аккуратного отношения к этому вопросу. Не следует смотреть на Европу, — резюмировал Кондрахин.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность признания этанола опасным веществом, повышающим риск развития онкологических заболеваний. В случае принятия такого решения вещество могут запретить использовать в составе антисептиков для рук и больничных моющих средств.