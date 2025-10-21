Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 14:57

ЕС может запретить антисептики с одним веществом в составе

Евросоюз может запретить этанол в дезинфицирующих средствах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз рассматривает возможность признания этанола опасным веществом, повышающим риск развития онкологических заболеваний, сообщает Financial Times. В случае принятия такого решения вещество могут запретить использовать в составе антисептиков для рук и больничных моющих средств.

Согласно внутренней рекомендации рабочей группы Европейского химического агентства, этанол также характеризуется как токсичное соединение, увеличивающее вероятность осложнений при беременности. Вещество может сохранить разрешение только при доказательстве безопасности или отсутствии альтернативных вариантов.

Ранее стало известно, что Европейский союз планирует полностью запретить реализацию сигарет с фильтром. Данное решение было принято после изучения доклада Всемирной организации здравоохранения, где указанная мера характеризуется как важный инструмент снижения привлекательности табакокурения. Инициатива, основанная на прямой рекомендации доклада Совета ЕС, будет вынесена на обсуждение в ноябре в ходе женевской конференции ВОЗ.

