ЕС может запретить антисептики с одним веществом в составе

ЕС может запретить антисептики с одним веществом в составе Евросоюз может запретить этанол в дезинфицирующих средствах

Евросоюз рассматривает возможность признания этанола опасным веществом, повышающим риск развития онкологических заболеваний, сообщает Financial Times. В случае принятия такого решения вещество могут запретить использовать в составе антисептиков для рук и больничных моющих средств.

Согласно внутренней рекомендации рабочей группы Европейского химического агентства, этанол также характеризуется как токсичное соединение, увеличивающее вероятность осложнений при беременности. Вещество может сохранить разрешение только при доказательстве безопасности или отсутствии альтернативных вариантов.

