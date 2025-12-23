Стало известно, как изменятся отношения России и Китая в 2026 году Китаист Виногродский: отношения России и Китая в 2026 году станут крепче

Взаимоотношения России и Китая в 2026 году станут еще крепче, чем раньше, сообщил в разговоре с NEWS.ru специалист по предназначенной для гаданий «Книге перемен» Бронислав Виногродский. По его словам, в этом заинтересованы обе стороны. Он также добавил, что сейчас самые разные сферы — бизнес, политика, культура — переориентировались на Восток, и это базовая тенденция.

Они будут только укрепляться. В этом обе стороны заинтересованы. Сейчас очень многие люди реструктурировали бизнес, переключили потоки на Китай. На него многие ориентируются в сфере политики, культуры. В целом Китай усиливается сам и усиливает Россию. Это базовая тенденция, — сказал Виногродский.

Он добавил, что Россия долгое время была ориентирована на Запад: в то время многие посмеивались над китайской цензурой, суверенным интернетом. А теперь, по его словам, «вдруг выясняется, что это насущная необходимость, если ты вдруг начинаешь занимать свою независимую позицию». Виногродский подчеркнул, что Китай давно идет по своему пути, ни на кого не ориентируясь. Его самая главная позитивная черта как партнера России — стабильность.

Ранее стало известно, что в российских вузах учатся не менее 56 тысяч китайских студентов. Об этом заявил посол РФ в Пекине Игорь Моргулов. По его словам, еще 10 тысяч граждан КНР обучаются на подготовительных отделениях и языковых курсах в России. Дипломат отметил, что число визовых обращений китайцев для получения образования в РФ выросло на 25%.