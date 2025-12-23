Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 13:53

Стало известно, что может грозить Украине за введение санкций против КНР

Политолог Светов: КНР может зеркально ответить Украине в случае введения санкций

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Китай способен принять зеркальные меры в ответ на санкции со стороны Украины, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, президент США Дональд Трамп ранее уже убедился в жесткой реакции КНР на вводимые ограничения.

К заявлениям Китая в любой форме надо относиться серьезно, особенно таким пешкам на политической арене, как [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru). Китайцы не любят громких слов, они могут ответить весьма жестко. Когда Трамп объявил о введении разнообразных пошлин, прекращении, допустим, поставок чипов в КНР, китайцы сказали, что так делать не надо. Американцы это проигнорировали. Китай сделал ответные шаги, сократив поставки редкоземельных металлов в Америку, а также других товаров. И тут же Трамп умерил свой пыл, — высказался Светов.

Однако он подчеркнул, что для китайцев на первом месте стоят их собственные интересы, которые включают и экономические аспекты, касающиеся Украины. По мнению политолога, КНР рассчитывает, что после завершения специальной военной операции они смогут реализовать свои планы на украинской территории.

Ситуация пока будет обмениваться словами. Но если Украина не прекратит голословные обвинения, КНР может перейти от слов к действиям. Китайцы считают, что любая слабина поощряет к дальнейшим шагам на нарушение резолюций ООН. На прошлой неделе было сделано заявление, когда шла попытка украсть российские деньги. Они сказали, что возражают против таких действий, потому что разрешения ООН на них не было. И здесь в комментарии тоже речь идет о том, что такого рода одобрения от организации не было, поэтому Украина не имеет права вводить санкции, — резюмировал Светов.

Ранее Зеленский объявил о введении санкций против китайских граждан, сотрудничающих с российской военной промышленностью. Президент Украины также заявил, что Киев будет продолжать согласование санкционной политики с западными союзниками.

Китай
Украина
Владимир Зеленский
санкции
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Массовое бегство ВСУ, прорыв ВС РФ: где началось новое наступление 23 декабря
Окна и здоровье: влияние свежего воздуха, света и температуры на организм
Киркоров, Басков, Лепс и никакой Пугачевой: каким будет Новый год на ТВ
Хадж: история, правила и запреты главного исламского паломничества
В Кремле оценили последствия замедления иностранных мессенджеров
Курьеры начали «доставлять» детей в сумках
Политолог рассказал, когда США войдут в энергетические проекты России
Названо имя нового посла России в Чехии
Канделаки отказалась вырезать Долину из новогоднего шоу
Россиянам раскрыли минимальный размер пенсий в 2026 году
Стало известно, что может грозить Украине за введение санкций против КНР
Лукашенко призвал выставить счет за геноцид белорусов
Кардиолог перечислила назвала главный признак холодовой стенокардии
Россияне выбрали главных героев 2025 года
Где в России платят за первенца больше всего: какой регион, сколько выплата
Верховный суд выпустил постановление о критике российских чиновников
В России предупредили о скором распаде НАТО
ЦБ обяжет финорганизации раскрывать обезличенные данные
В Госдуме раскрыли, почему цены в ветклиниках выросли в два раза
Как удержаться от майонеза: советы для беременных, диабетиков, спортсменов
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.