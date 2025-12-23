Стало известно, что может грозить Украине за введение санкций против КНР Политолог Светов: КНР может зеркально ответить Украине в случае введения санкций

Китай способен принять зеркальные меры в ответ на санкции со стороны Украины, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, президент США Дональд Трамп ранее уже убедился в жесткой реакции КНР на вводимые ограничения.

К заявлениям Китая в любой форме надо относиться серьезно, особенно таким пешкам на политической арене, как [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru). Китайцы не любят громких слов, они могут ответить весьма жестко. Когда Трамп объявил о введении разнообразных пошлин, прекращении, допустим, поставок чипов в КНР, китайцы сказали, что так делать не надо. Американцы это проигнорировали. Китай сделал ответные шаги, сократив поставки редкоземельных металлов в Америку, а также других товаров. И тут же Трамп умерил свой пыл, — высказался Светов.

Однако он подчеркнул, что для китайцев на первом месте стоят их собственные интересы, которые включают и экономические аспекты, касающиеся Украины. По мнению политолога, КНР рассчитывает, что после завершения специальной военной операции они смогут реализовать свои планы на украинской территории.

Ситуация пока будет обмениваться словами. Но если Украина не прекратит голословные обвинения, КНР может перейти от слов к действиям. Китайцы считают, что любая слабина поощряет к дальнейшим шагам на нарушение резолюций ООН. На прошлой неделе было сделано заявление, когда шла попытка украсть российские деньги. Они сказали, что возражают против таких действий, потому что разрешения ООН на них не было. И здесь в комментарии тоже речь идет о том, что такого рода одобрения от организации не было, поэтому Украина не имеет права вводить санкции, — резюмировал Светов.

Ранее Зеленский объявил о введении санкций против китайских граждан, сотрудничающих с российской военной промышленностью. Президент Украины также заявил, что Киев будет продолжать согласование санкционной политики с западными союзниками.