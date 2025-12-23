Новый год-2026
23 декабря 2025 в 15:37

В Госдуме оценили идею введения новой категории ветеранов труда

Депутат Цунаева: льготы за большой стаж работы требуют источников финансирования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Для введения новых льгот за длительный стаж работы нужно дополнительное финансирование, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции «Единая Россия» Елена Цунаева. По ее словам, ранее утвержденный бюджет уже предусматривает преференции для определенных групп населения.

Некоторые партии и депутаты любят предлагать улучшать льготы, не анализируя уже имеющиеся. Не видя законопроект, мне трудно его комментировать, но могу сказать, что закон о ветеранах, который регламентирует поддержку нашего ветеранского сообщества, в том числе ветеранов труда, относится к части полномочий по определению льгот, давая эти полномочия субъектам РФ. Бюджет был непростой, он у нас дефицитный, поэтому, предлагая новый пакет льгот, надо совершенно четко себе представлять, откуда будут поступать деньги, — пояснила Цунаева.

Она подчеркнула, что в каждом регионе существуют свои инициативы по предоставлению льгот, которые формируются на основе бюджетных возможностей и специфических потребностей конкретного субъекта. По словам депутата, при разработке новых льгот необходимо просчитывать законопроект.

Мы сейчас только что приняли бюджет, в котором предусмотрены все индексации, социальные программы, нацпроекты, в том числе по поддержке пожилых людей, материнства и детства, по поддержке наших людей с инвалидностью и так далее. Конечно, нужно поддерживать ветеранов труда, которые все это заслужили. Но определенный уровень поддержки уже есть, — заключила Цунаева.

Ранее фракция ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким выступила с инициативой ввести в России новую категорию ветеранов за большой трудовой стаж. Предлагается предоставлять им льготы без необходимости наличия наград. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в парламент.

Госдума
льготы
россияне
законы
