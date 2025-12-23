Новый год-2026
23 декабря 2025 в 07:50

В России хотят ввести новую категорию ветеранов труда

Слуцкий предложил категорию ветеранов трудовой деятельности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Депутаты ЛДПР вместе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили ввести в России новую категорию ветеранов труда, которая не требует получения наград для оформления льгот — ветеран трудовой деятельности. Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, передает РИА Новости.

Законопроектом предлагается ввести новую категорию ветеранов — ветераны трудовой деятельности, к которым будут относиться лица, имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, — сказано в пояснительной записке.

Сейчас федеральное звание «Ветеран труда» требует не только длительного стажа, но и наличия государственной или ведомственной награды. По мнению ЛДПР, это лишает многих граждан, имеющих необходимый стаж, но не имеющих наград, права на льготы. Их новая инициатива призвана исправить эту ситуацию.

Слуцкий отметил, что законопроект направлен на поддержку людей, которые всю жизнь честно трудились. Помимо компенсации ЖКХ, предлагаемый пакет льгот включает первоочередное право на установку квартирного телефона, преимущество при вступлении в кооперативы и сохранение права на медицинскую помощь в привычных поликлиниках.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов призывал пойти по пути «жесточайшего ограничения» в интернете ради защиты россиян в цифровом пространстве. По его словам, важно запретить заходить в соцсети детям до 14 лет, ввести обязательную верификацию аккаунтов через «Госуслуги» и блокировку фейковых страниц.

