Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 07:53

«Цифровой ужас»: в Госдуме предложили «жесточайшие ограничения» в соцсетях

Депутат Свинцов предложил ввести запреты для россиян в соцсетях

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Власти должны идти по пути «жесточайшего ограничения» в интернете ради защиты россиян в цифровом пространстве, заявил НСН депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, важно запретить заходить в соцсети детям до 14 лет, ввести обязательную верификацию аккаунтов через «Госуслуги» и блокировку фейковых страниц.

У нас уже стерты какие-то моральные ориентиры, а даже 1% того цифрового ужаса не произошел, — констатировал он.

Ранее Австралия стала первой страной в мире, где ввели обязательное возрастное ограничение для регистрации в социальных сетях. С 10 декабря 2025 года доступ к популярным платформам, таким как YouTube, Facebook (деятельность в РФ запрещена), Instagram (деятельность в РФ запрещена), TikTok и другим, будет разрешен только лицам старше 16 лет. Новый закон направлен на защиту психического здоровья детей и борьбу с рисками, связанными с использованием соцсетей, включая кибербуллинг и вредоносный контент.

Позже стало известно, что власти Дании намерены ввести запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 15 лет. Премьер-министр Метте Фредериксен подчеркнула серьезность проблемы зависимости детей от мобильных телефонов и социальных сетей.

соцсети
запреты
Россия
интернет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощное наводнение произошло в американском штате
Смерть Винса Зампелла попала на видео
Петербург потеснили из топ-3 лидеров строительства жилья в России
Появились подробности гибели пятимесячного мальчика в Норильске
Известная российская теннисистка родила от испанского певца
Россиян внезапно атаковали «елочные» клещи
Минцифры может включить новый вид ресурсов в «белый список»
Три российских аэропорта возобновили работу
Казанский назвал трех лучших спортсменов 2025 года
Стало известно, почему суд снова может поддержать Долину
В Турции рассказали, ради чего ЕС может пожертвовать Украиной
Москва пережила самую холодную ночь
Согревающий напиток за 15 минут: рецепт редкого ликера из клюквы
Россиянин бросил сына на винты катера
Во Франции поддержали Вэнса после слов о прекращении финансирования Киева
В Японии прогремел взрыв химикатов
В Совфеде рассказали о льготах, которые положены пенсионерам
Россиянам рассказали, как отличить гонконгский грипп от ОРВИ
Экспресс-десерт на новогодний стол: готовим красивую слоеную елочку
В грузинском городе дотла сгорела главная новогодняя елка
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.