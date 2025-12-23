«Цифровой ужас»: в Госдуме предложили «жесточайшие ограничения» в соцсетях Депутат Свинцов предложил ввести запреты для россиян в соцсетях

Власти должны идти по пути «жесточайшего ограничения» в интернете ради защиты россиян в цифровом пространстве, заявил НСН депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, важно запретить заходить в соцсети детям до 14 лет, ввести обязательную верификацию аккаунтов через «Госуслуги» и блокировку фейковых страниц.

У нас уже стерты какие-то моральные ориентиры, а даже 1% того цифрового ужаса не произошел, — констатировал он.

Ранее Австралия стала первой страной в мире, где ввели обязательное возрастное ограничение для регистрации в социальных сетях. С 10 декабря 2025 года доступ к популярным платформам, таким как YouTube, Facebook (деятельность в РФ запрещена), Instagram (деятельность в РФ запрещена), TikTok и другим, будет разрешен только лицам старше 16 лет. Новый закон направлен на защиту психического здоровья детей и борьбу с рисками, связанными с использованием соцсетей, включая кибербуллинг и вредоносный контент.

Позже стало известно, что власти Дании намерены ввести запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 15 лет. Премьер-министр Метте Фредериксен подчеркнула серьезность проблемы зависимости детей от мобильных телефонов и социальных сетей.