Российских юниоров допустили еще к одним мировым турнирам Российских юниоров допустили до турниров по фехтованию с флагом и гимном

Российских юниоров допустили к мировым турнирам по фехтованию с флагом и гимном России, сообщил президент Федерации фехтования РФ Ильгар Мамедов. По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующее решение приняла профильная международная организация.

Я очень рад, что в канун Нового года мы получили документ от Международной федерации фехтования, согласно которому наши молодые спортсмены могут представлять свою страну со всей национальной аутентикой — флагом и гимном, — отметил Мамедов.

Глава федерации обратил внимание, что женская команда рапиристок вылетает в ночь на 1 января в Объединенные Арабские Эмираты, где в Эль-Фуджайре 2 января состоится Кубок мира среди кадетов и юниоров. Так он ответил на вопрос, где российские спортсмены смогут впервые за долгое время услышать гимн своей страны в честь победы.

Ранее сообщалось, что Международная федерация конного спорта (FEI) разрешила гражданам России и Белоруссии выступать с флагом и гимном на соревнованиях среди детей и юниоров, сообщается на официальном сайте организации. Правила вступают в силу с 15 января 2026 года.