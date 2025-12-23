Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 17:01

Российских юниоров допустили еще к одним мировым турнирам

Российских юниоров допустили до турниров по фехтованию с флагом и гимном

Соревнования по фехтованию Соревнования по фехтованию Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российских юниоров допустили к мировым турнирам по фехтованию с флагом и гимном России, сообщил президент Федерации фехтования РФ Ильгар Мамедов. По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующее решение приняла профильная международная организация.

Я очень рад, что в канун Нового года мы получили документ от Международной федерации фехтования, согласно которому наши молодые спортсмены могут представлять свою страну со всей национальной аутентикой — флагом и гимном, — отметил Мамедов.

Глава федерации обратил внимание, что женская команда рапиристок вылетает в ночь на 1 января в Объединенные Арабские Эмираты, где в Эль-Фуджайре 2 января состоится Кубок мира среди кадетов и юниоров. Так он ответил на вопрос, где российские спортсмены смогут впервые за долгое время услышать гимн своей страны в честь победы.

Ранее сообщалось, что Международная федерация конного спорта (FEI) разрешила гражданам России и Белоруссии выступать с флагом и гимном на соревнованиях среди детей и юниоров, сообщается на официальном сайте организации. Правила вступают в силу с 15 января 2026 года.

Россия
спорт
фехтование
допуск
соревнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве прогулка обернулась похищением и перепродажей шпица
Подозреваемого в разжигании ненависти пермяка признали экстремистом
В Сети появилось видео с Санта-Клаусом, депортирующим мигрантов
«Рассадник педофилов»: в Госдуме назвали условие для разблокировки Roblox
Прохор Шаляпин рассказал о трагическом инциденте на концерте
Развод, шоу «Голос», слитые фото: куда пропала Анна Асти
Лимонный ликер за 3 часа: альтернатива классическому лимончелло
Замдиректора школы уволили за мат в тестах
Россиянам рассказали, сколько продлится период «охлаждения» сим-карт
Боярский перечислил, что требовалось от WhatsApp до блокировки
Тихая революция: как звукопоглощающие окна меняют жизнь в мегаполисе
Трамп пригласит страны бывшего СССР на саммит G20
Депутат Боярский рассказал, как развиваются российские нейросети
«Каникулы начались?»: Медведев высмеял миротворческую риторику Европы
А было ли растление? Бастрыкин вступился за учительницу из Петербурга
«Латать дыры бессмысленно»: военэксперт о перспективах ВСУ в Гуляйполе
«Не волнуйтесь, будет хуже»: Мелони сделала прогноз на 2026 год
Исчезли на 12 лет: дочь дипломата убила мать и братьев ради наследства?
В Израиле восхитились российским «ловцом» истребителей-невидимок НАТО
Евросоюз сметает санкционную российскую рыбу
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.