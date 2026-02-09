«Наплевать»: Пономарев о призыве Шевченко не допускать Россию в футбол

Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 17:28

Пономарев назвал призыв Шевченко не допускать Россию недостойным внимания

Владимир Пономарев Владимир Пономарев Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
Президент Украинской федерации футбола (УАФ) Андрей Шевченко может призывать ко всему, чему угодно, заявил NEWS.ru ветеран ЦСКА Владимир Пономарев. Он отметил, что глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино его даже не знает.

Он работает и живет на Украине, что ему еще остается делать? Ничего удивительного. Президент федерации? Да наплевать. Шишка какая! Еще внимание на это обращать. Глупость какая-то, мальчишка будет такие вещи заявлять. Пускай тявкает что хочет и как хочет. Решение принимает Инфантино, а он в прекрасных отношениях с [Владимиром] Путиным. А Шевченко? Как он будет встречаться и разговаривать с Инфантино? Джанни в глаза его не видел и знать не знает. Так что пусть сидит и молчит в тряпочку, — заявил Пономарев.

Ранее Шевченко сказал, что Украина выступает против возвращения российских команд на международную арену. Руководитель УАФ отметил, что Киев находится в контакте с ФИФА. Украинская сторона получила информацию, что вопрос снятия санкций с России пока не стоит в повестке дня.

До этого главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что команда продолжит наращивать мастерство в рамках сборов перед весенним этапом Российской премьер-лиги. Он отметил, что коллектив стремится к развитию несмотря на высокие результаты.

