09 февраля 2026 в 16:42

Тренер «Краснодара» рассказал, что ждать от команды в РПЛ

Тренер «Краснодара» Мусаев: команда продолжит наращивать мастерство

Мурад Мусаев Мурад Мусаев Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
ФК «Краснодар» продолжит наращивать мастерство в рамках сборов перед весенним этапом РПЛ, рассказал телеканалу «Краснодар» главный тренер команды Мурад Мусаев. Он отметил, что команда стремится к развитию несмотря на высокие результаты.

Планы — стать сильней от игры к игре, стараться прибавлять. Несмотря на то что мы в прошлом году стали чемпионами и сейчас идем на вершине турнирной таблицы, впереди много работы, — рассказал Мусаев.

Тренер отметил, что процесс развития клуба не должен прекращаться, несмотря на достижения. По его словам, команда может начать проигрывать, если будет считать, что у нее все хорошо.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА одержал победу над тольяттинским «Акроном» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Абу-Даби. Встреча завершилась со счетом 3:1.

