ЦСКА обыграл «Акрон» на сборах в ОАЭ

Московский ЦСКА одержал победу над тольяттинским «Акроном» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Абу-Даби, сообщает «Чемпионат». Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе армейцев забитыми мячами отличились Тамерлан Мусаев, Мойзес и Матия Попович, в то время как у «Акрона» единственный гол забил Артем Дзюба, открыв счет.

Матч стал дебютным для полузащитника Дмитрия Баринова, недавно перешедшего в ЦСКА, а также аргентинца Лусиано Гонду, оставленного в запасе. Баринов вышел на поле в стартовом составе и провел первый тайм, после чего был заменен в перерыве.

Игроки ЦСКА выправили счет в конце первого тайма. Милан Гаич забил штрафной в ворота «Акрона», а Тамерлан Мусаев выиграл единоборство у защитника и отправил мяч в ближний угол. Через пару минут Мусаев зашел на дубль, но его удар парировал Тереховский — вратарь «Акрона» отбил мяч плечом. На зимнюю паузу в РПЛ армейцы ушли на четвертом месте с 36 очками. Их соперники из Тольятти заняли девятую строчку.

Ранее аргентинский футболист Лионель Верде покинул состав московского ЦСКА. Красно-синие и аргентинский клуб «Унион» пришли к соглашению о досрочном завершении аренды 21-летнего полузащитника.