Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 19:51

ЦСКА обыграл «Акрон» на сборах в ОАЭ

Тамерлан Мусаев (ЦСКА) Тамерлан Мусаев (ЦСКА) Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Московский ЦСКА одержал победу над тольяттинским «Акроном» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Абу-Даби, сообщает «Чемпионат». Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе армейцев забитыми мячами отличились Тамерлан Мусаев, Мойзес и Матия Попович, в то время как у «Акрона» единственный гол забил Артем Дзюба, открыв счет.

Матч стал дебютным для полузащитника Дмитрия Баринова, недавно перешедшего в ЦСКА, а также аргентинца Лусиано Гонду, оставленного в запасе. Баринов вышел на поле в стартовом составе и провел первый тайм, после чего был заменен в перерыве.

Игроки ЦСКА выправили счет в конце первого тайма. Милан Гаич забил штрафной в ворота «Акрона», а Тамерлан Мусаев выиграл единоборство у защитника и отправил мяч в ближний угол. Через пару минут Мусаев зашел на дубль, но его удар парировал Тереховский — вратарь «Акрона» отбил мяч плечом. На зимнюю паузу в РПЛ армейцы ушли на четвертом месте с 36 очками. Их соперники из Тольятти заняли девятую строчку.

Ранее аргентинский футболист Лионель Верде покинул состав московского ЦСКА. Красно-синие и аргентинский клуб «Унион» пришли к соглашению о досрочном завершении аренды 21-летнего полузащитника.

ЦСКА
матчи
Абу-Даби
футбол
Артем Дзюба
Локомотив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Слушали внимательно»: Полянский об интересе ОБСЕ к выступлению России
Названа причина отравления семьи из шести человек угарным газом
«Звери, а не люди»: ВСУ закопали 500 тел в ямах под Курском, подробности
Полянский назвал условие возвращения России в ПА ОБСЕ
В Госдуме сравнили тур Rendez-Vous в Куршевеле с «голой вечеринкой»
«Анализ ошибок прошлого»: Полянский дал рекомендации по «реанимации» ОБСЕ
Пушков предрек Гренландии раздел территорий
Россия и Украина близки к миру? Переговоры в Абу-Даби, что сказал Зеленский
Маск ответил, когда искусственный интеллект превзойдет человека
Что случилось с Хинштейном? Была ли авария, операция, в каком он состоянии
«Пунктом назначения станет Москва»: самолет с Уиткоффом вылетел из Цюриха
Трамп «перекраивает» мир, мгновенная месть за атаку на Кубань: что дальше
Почему дешевая стройка почти всегда оказывается дорогой
Как в школьной столовой: рецепт заливного пирога с капустой
В России могут появиться бары и клубы «Я/Мы Мадуро»
ЦСКА обыграл «Акрон» на сборах в ОАЭ
«Я победил»: аниматор Бронзит о номинации на «Оскар»
В посольстве России отреагировали на задержание танкера французами
Самойлова записала видео с иконой французской моды
«Заслуживает подзатыльник»: Зеленский оскорбил Орбана
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.