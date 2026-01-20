Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 16:45

Лионель Верде покинул московский ЦСКА

ЦСКА досрочно прекратил аренду аргентинского футболиста Лионеля Верде

Лионель Верде Лионель Верде Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Аргентинский футболист Лионель Верде покинул состав московского ЦСКА, сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги. Красно-синие и аргентинский клуб «Унион» пришли к соглашению о досрочном завершении аренды 21-летнего полузащитника.

ПФК ЦСКА и «Унион Санта Фе» договорились о досрочном прекращении аренды полузащитника. Желаем Лионелю успехов в дальнейшей карьере!говорится в сообщении.

ЦСКА арендовал Верде летом 2025 года до конца сезона с правом последующего выкупа. В текущем сезоне футболист провел четыре матча за московский клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее бразильский футбольный клуб «Интернасьонал» объявил о достижении договоренности с московским ЦСКА о трансфере полузащитника Родриго Вильягры. Пресс-служба бразильского клуба отметила, что сторонам удалось достичь договоренности по условиям личного контракта. В «Интернасьонале» сообщили, что 24-летний аргентинский футболист в ближайшие дни прибудет в Порту-Алегри. Там он пройдет все необходимые юридические и медицинские процедуры.

футбол
футболисты
ЦСКА
спортсмены
легионеры
