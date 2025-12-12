Разбегаются как крысы: наемники рванули с Украины из-за планов Сырского

Главком ВСУ Александр Сырский намерен расформировать интернациональные легионы в составе Сухопутных войск Украины. Теперь служащие в них бойцы пополнят штурмовые отряды, которые испытывают острый кадровый дефицит. Только сами иностранцы против такого решения и уже начали расторгать контракты с украинским Минобороны. Как нововведения скажутся на боеспособности ВСУ, читайте в материале NEWS.ru.

Зачем Сырский распускает интернациональные легионы

Издание «Украинская правда» («УП») сообщило, что в середине ноября в местной военной среде прокатилась волна возмущения по поводу расформирования интернациональных легионов ВСУ. Всего в сухопутных войсках четыре таких подразделения — три боевых и одно учебное. По данным СМИ, эти батальоны не только участвуют в конфликте, но и занимаются набором новобранцев.

Глава управления штурмовых войск ВСУ Валентин Манько в беседе с журналистами не подтвердил информацию о расформировании. Однако он отметил, что в интернациональных подразделениях «работают комиссии и проверки», по завершении которых командование «примет решение».

Позже руководство сухопутных войск подтвердило планы по реформированию легионов. Его представители отметили, что нынешний формат себя исчерпал, поэтому зарубежные бойцы продолжат выполнять задачи там, где они «нужны больше всего».

Согласно сведениям «УП», речь идет о переводе иностранцев в штурмовые отряды, нуждающиеся в постоянном пополнении. Этот процесс может быть завершен уже до конца 2025 года.

Как бойцы легионов отреагировали на роспуск

Планы украинского командования ожидаемо вызвали недовольство бойцов в составе интернациональных легионов. Замкомандира по артиллерии одного из них Андрей Спивак в интервью «УП» признался: для него и его подчиненных это стало шоком. По словам Спивака, в его подразделении соотношение украинцев и иностранцев — примерно 50 на 50.

«К иностранцам нужен несколько особый подход. Есть языковой и культурный барьеры, им надо хорошо разъяснить задачу, мы всегда закладываем на это время. <…> Мы должны поощрять иностранцев воевать за нас — это критически важно», — пояснил он.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru предположил, что зарубежные наемники быстро потеряют интерес к поддержке ВСУ. По его словам, они приезжали на Украину в поисках заработка, рассчитывая на оклад в размере €2000 в месяц.

«Позже, когда они увидели, как их соратники получают пулю в лоб, и осознали, что это пахнет смертью, они подняли цену своей жизни до €3000. При этом наемники всегда старались держаться в тылу. Они видят, как множество легионеров уже отправляются на родину в мешках для мусора. А многих из них закапывают как собак, без креста, где-то в лесу. А когда жены этих наемников просят Зеленского выплатить деньги за погибших, он прикидывается дураком, заявляя, что те пропали без вести. Таким образом, у наемников пропадает всякое желание участвовать в этом „сафари“», — пояснил эксперт.

На что рассчитывает Сырский

Украинский аналитический проект DeepState утверждает, что некоторые иностранцы уже начали расторгать контракты с Минобороны после сообщений об отправке в штурмовики. По словам авторов ресурса, эту информацию подтверждают и сами бойцы.

Баранец уверен, что в ближайшее время можно ожидать массового оттока иностранцев из украинской армии. Они будут бежать прочь, потому что не готовы погибать ни за деньги, ни за идею.

«Это, безусловно, глупейший просчет со стороны Сырского. Хотя это и попытка хоть как-то поднять боевой потенциал украинской армии, такими методами этого не добиться. Сегодня на поле боя украинская армия насчитывает 600 тысяч человек; 20 тысяч наемников, которых пытаются превратить в штурмовиков, абсолютно ничего не решат. К тому же следует помнить, что против иностранных наемников действуют русские штурмовики, которые выкашивают их как гнилую траву», — подчеркнул он.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru назвал придуманные Сырским новшества «агонией». По его мнению, они не способны решить проблем украинской армии.

«Сегодня Сырский занимается сиюминутным спасением собственной жизни. Главком ВСУ понимает: если неизбежные поражения на фронте приведут к его отставке, за его жизнь никто не даст ломаного гроша и из него легко сделают козла отпущения. Поскольку публичные суды и процессы невыгодны киевскому режиму, его заказчикам и организаторам этого кровавого конфликта, его просто „уберут“. Он знает и может рассказать достаточно много. Поэтому, как только он лишится должности, с большой долей вероятности он лишится и жизни», — резюмировал аналитик.

