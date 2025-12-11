Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 12:15

Ветеран СВО раскрыл причину упорства иностранных наемников ВСУ

Ветеран Лимут: польские наемники дрались упорно, так как были под веществами

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Польские наемники в рядах ВСУ проявляли упорство в боях, так как находились под воздействием наркотических веществ, рассказал NEWS.ru ветеран СВО с позывным Лимут. По его словам, упаковки от таких веществ находили на позициях, откуда выбивали поляков.

Одна из первых задач у меня была — выбить польских наемников с укрепрайона. У них там была траншея метров на 30 с отдельными ячейками, в которых они укрывались. Мы по ним сначала очень плотно отработали минометами, обычно после такого все, кто остаются живые, уходят-убегают. Но эти не ушли. Они в этой траншее сидели до упора и отстреливались. Я еще удивлялся: как так, после такой плотности минометного обстрела они еще не только живые, но и на позициях остались и дерутся!? Несколько дней мы их из той траншеи выбивали. А потом выяснилось, что они под веществами были, уж не знаю под чем именно, но разные упаковки там нашли, — рассказал Лимут.

Ранее сообщалось, что губернатор Курской области Александр Хинштейн вручил первые медали «За вклад в освобождение Курской земли». Награду получили военнослужащие, в том числе участники операции «Поток», волонтеры, члены национальной гвардии, работники сферы оборонно-промышленного комплекса, сообщается в Telegram-канале главы региона.

До этого губернатор сообщил, что нашлись 1290 жителей курского приграничья, числившихся в реестре утративших связь с родственниками из-за действий ВСУ. По словам Хинштейна, было установлено примерное нахождение еще 421 человека. Судьба еще 576 курян пока остается неизвестной.

СВО
добровольцы
ВСУ
иностранные наемники
наступление ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, когда в России могут ограничить соцсети для детей
Энергия без кофе: какие крупы поддерживают концентрацию и работоспособность
Лавров сделал признание по поводу контактов Зеленского с США и ЕС
В Кремле не оценили идеи США по реинтеграции РФ в глобальную экономику
Лавров высказался о сроках окончания украинского конфликта
Лавров словами о жульничестве описал подход Евросоюза к России
Лавров предупредил ЕС о неизбежных последствиях из-за грабежа активов РФ
Юрист объяснил, куда обращаться из-за доначисления пошлины
Попова раскрыла, какие инфекции угрожают россиянам извне
В Госдуме успокоили россиян насчет пенсий ниже прожиточного минимума
Кремль заявил об открытости российского рынка для зарубежных инвестиций
Лавров предупредил европейских «миротворцев» на Украине
Под маской любопытной школьницы: педофил-шантажист может сесть на 20 лет
Ветеран СВО нашел способ воспитать уважение к участникам спецоперации
Сегодня состоится экономическое совещание с Путиным
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор с Путиным
В Кремле рассказали, с кем Путин встретится в Ашхабаде 12 декабря
В МИД России раскрыли планы Европы по русофобии и нацизму
Захарова назвала абсурдным скандал с археологом Бутягиным в Польше
Взрыв в лаборатории Пермского Политеха: погибла девочка, что известно
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.