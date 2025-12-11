Польские наемники в рядах ВСУ проявляли упорство в боях, так как находились под воздействием наркотических веществ, рассказал NEWS.ru ветеран СВО с позывным Лимут. По его словам, упаковки от таких веществ находили на позициях, откуда выбивали поляков.

Одна из первых задач у меня была — выбить польских наемников с укрепрайона. У них там была траншея метров на 30 с отдельными ячейками, в которых они укрывались. Мы по ним сначала очень плотно отработали минометами, обычно после такого все, кто остаются живые, уходят-убегают. Но эти не ушли. Они в этой траншее сидели до упора и отстреливались. Я еще удивлялся: как так, после такой плотности минометного обстрела они еще не только живые, но и на позициях остались и дерутся!? Несколько дней мы их из той траншеи выбивали. А потом выяснилось, что они под веществами были, уж не знаю под чем именно, но разные упаковки там нашли, — рассказал Лимут.

Ранее сообщалось, что губернатор Курской области Александр Хинштейн вручил первые медали «За вклад в освобождение Курской земли». Награду получили военнослужащие, в том числе участники операции «Поток», волонтеры, члены национальной гвардии, работники сферы оборонно-промышленного комплекса, сообщается в Telegram-канале главы региона.

До этого губернатор сообщил, что нашлись 1290 жителей курского приграничья, числившихся в реестре утративших связь с родственниками из-за действий ВСУ. По словам Хинштейна, было установлено примерное нахождение еще 421 человека. Судьба еще 576 курян пока остается неизвестной.