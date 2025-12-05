ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 16:34

Раскрыто число найденных жителей курского приграничья после вторжения ВСУ

Хинштейн: найдены 1290 пропавших жителей курского приграничья

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

К настоящему времени найдены 1290 жителей курского приграничья, числившихся в реестре утративших связь с родственниками из-за действий ВСУ, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, которые приводит ТАСС, также установлено примерное нахождение еще 421 человека.

На сегодняшний день найдено 1 290 человек, установлено примерное местонахождение еще 421 человека. И цифра людей, чье местонахождение сегодня, увы, нам неизвестно, — на данную минуту это 576 человек, — отметил он.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что на Украине остаются 12 жителей Курской области, захваченных в плен. По ее словам, ситуация находится под контролем омбудсменов России и Украины и представителей Красного Креста. Москалькова добавила, что пленные верят в свое государство и в возвращение домой.

Также Хинштейн сообщил президенту России Владимиру Путину, что более 90 населенных пунктов уже полностью разминированы и освобождены от взрывоопасных предметов. Эта информация прозвучала в ходе встречи, посвященной текущей ситуации в регионе.

Курская область
Александр Хинштейн
ВСУ
потерявшиеся
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме отвергли инициативу ограничить выдачу прав пожилым
Швейцария хочет внести йодль в список нематериального наследия
В ВСУ тревожно предрекают скорую битву за один из символов «Русской весны»
Назван тип гриппа, который доминирует в России
Иванов объяснил происхождение своего дома из «Мастера и Маргариты»
Появились кадры последствий взрыва в комплексе «Грозный-Сити»
«Ждем инвесторов-патриотов»: замглавы Херсонской области о развитии региона
Диетолог перечислила самые полезные добавки к согревающим напиткам
Бездомные на фронте, разгром в ДНР: новости СВО на вечер 5 декабря
Боец поп-ММА снял на камеру тренировку с памятником ветеранам МЧС в Москве
Индия заинтересовалась локализацией производства российских беспилотников
В Европе высказались о выводе части войск США
В Росатоме рассказали о прогрессе в сотрудничестве с Индией
Европейская страна поставила украинским беженцам жесткий ультиматум
«Подключите MAX»: россияне жалуются на ограничение доступа к «Госуслугам»
«Поставляет на весь мир»: стало известно, какие товары РФ закупает у Индии
Собственник участка в Перми нарвался на штраф из-за борщевика
Путин не отказал сотрудникам индийской гостиницы в одной просьбе
СК взялся за скандальное дело семьи Соколовских
В MAX появился первый канал с миллионной аудиторией
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.