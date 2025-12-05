Раскрыто число найденных жителей курского приграничья после вторжения ВСУ

К настоящему времени найдены 1290 жителей курского приграничья, числившихся в реестре утративших связь с родственниками из-за действий ВСУ, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, которые приводит ТАСС, также установлено примерное нахождение еще 421 человека.

На сегодняшний день найдено 1 290 человек, установлено примерное местонахождение еще 421 человека. И цифра людей, чье местонахождение сегодня, увы, нам неизвестно, — на данную минуту это 576 человек, — отметил он.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что на Украине остаются 12 жителей Курской области, захваченных в плен. По ее словам, ситуация находится под контролем омбудсменов России и Украины и представителей Красного Креста. Москалькова добавила, что пленные верят в свое государство и в возвращение домой.

Также Хинштейн сообщил президенту России Владимиру Путину, что более 90 населенных пунктов уже полностью разминированы и освобождены от взрывоопасных предметов. Эта информация прозвучала в ходе встречи, посвященной текущей ситуации в регионе.