Стало известно, сколько сел разминировали в Курской области Хинштейн подтвердил, что в Курской области разминированы 92 населенных пункта

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил президенту России Владимиру Путину, что более 90 населенных пунктов уже полностью разминированы и освобождены от взрывоопасных предметов. Эта информация прозвучала в ходе встречи, посвященной текущей ситуации в регионе.

На сегодняшний день 92 населенных пункта разминировано, очищено от взрывоопасных предметов, а всего за этот период почти 2700 тысяч взрывоопасных предметов было разминировано, — уточнил Хинштейн.

Глава региона доложил, что в соответствии с поручением президента началась подготовка к восстановлению территорий. Главной задачей на данном этапе является разминирование.

Он также подчеркнул, что для выполнения этой масштабной задачи в Курской области развернута беспрецедентная группировка. В ее состав вошли подразделения инженерных войск, Росгвардии, МЧС, а также инженерные формирования вооруженных сил КНДР.

Ранее в Курской области выбрали три микрорайона для возможного создания свободной экономической зоны. Хинштейн рассказал, что на этих территориях уже сформирован пул инвесторов.