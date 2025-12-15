Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
В Судже беспилотник атаковал дом с мирными жителями

Хинштейн: в результате атаки дрона ВСУ в Судже пострадал 66-летний мужчина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Судже Курской области в результате атаки дронов пострадал 66-летний местный житель, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, мужчину оперативно доставили в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.

В Судже в результате атаки дрона пострадал 66-летний мужчина. В тяжелом состоянии он доставлен в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают все возможное, чтобы поставить его на ноги!, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бирюч Валуйского округа был атакован частный дом с помощью беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Пострадала мирная жительница. Женщину в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставили в валуйскую больницу.

До этого стало известно, что в Твери после удара БПЛА по многоквартирному дому был развернут оперативный штаб. Место атаки посетил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, в результате атаки были ранены семь человек, в том числе ребенок. Им оказана медицинская помощь.

Александр Хинштейн
Курская область
ПВО
БПЛА
