День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 11:15

Хинштейн раскрыл планы по свободной экономической зоне в Курской области

Хинштейн: три района Курской области могут войти в свободную экономическую зону

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

В Курской области выбраны три района для возможного создания свободной экономической зоны, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Александр Хинштейн. На этих территориях уже сформирован пул инвесторов и просчитан экономический эффект, сообщили в пресс-службе Кремля.

Я бы просил здесь, Владимир Владимирович, Вашей поддержки в обсуждении и в работе совместно с правительством по принятию ряда решений. В частности, мы обсуждали ранее и создание свободной экономической зоны, возможно, не на всей территории Курской области, мы определили предварительно три района, где уже есть достаточный набор инвесторов, и понимаем экономический эффект от принятия таких решений, — отметил Хинштейн.

Ранее в кабмине сообщили, что правительство России утвердило постановление о режиме свободной экономической зоны на отдельных территориях Курской, Брянской и Белгородской областей. Участникам СЭЗ предоставят льготы по налогам на прибыль и имущество, они смогут платить пониженные страховые взносы. В кабмине рассчитывают, что это поможет бизнесу снизить финансовые издержки, сохранить и приумножить рабочие места, нарастить объемы производства, обеспечить местных жителей необходимыми товарами и услугами.

СЭЗ
Курская область
Владимир Путин
Александр Хинштейн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянина осудили за попытку сбить самолет дроном
Суди принял окончательное решение по имуществу экс-работника МВД
Врач перечислил самые распространенные неврологические болезни россиян
Топ-менеджер ВТБ написал пьесу по Шекспиру о курсе рубля
Драма о волонтерах «СВОИ» вышла в онлайн-прокат
Бывшую девушку Гуфа осудили за мошенничество с «беременностью»
«Морская эскалация»: военкор увидел скрытый смысл в атаке на Midvolga 2
Южнокорейский автогигант зарегистрировал товарный знак в России
«Знаковое событие»: военэксперт об освобождении Красноармейска и Волчанска
Турция вышла на украинский след в атаке на российский танкер в Черном море
Почему не работает WhatsApp 2 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Военэксперт ответил, отправят ли Сырского в отставку после провалов ВСУ
В Кремле раскрыли время встречи Путина и Уиткоффа
Раскрыты детали атаки на российский танкер Midvolga 2 у берегов Турции
Нетрезвая пассажирка задержала рейс из Дубая в Москву
Песков заявил об отсутствии диалога с Европой
Олимпийский чемпион назвал главную проблему российского биатлона
Власти Ленинградской области отменили воздушную опасность
Кремль оценил позицию Индии в поиске мира на Украине
Покровск, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 декабря
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.