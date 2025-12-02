Хинштейн раскрыл планы по свободной экономической зоне в Курской области Хинштейн: три района Курской области могут войти в свободную экономическую зону

В Курской области выбраны три района для возможного создания свободной экономической зоны, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Александр Хинштейн. На этих территориях уже сформирован пул инвесторов и просчитан экономический эффект, сообщили в пресс-службе Кремля.

Я бы просил здесь, Владимир Владимирович, Вашей поддержки в обсуждении и в работе совместно с правительством по принятию ряда решений. В частности, мы обсуждали ранее и создание свободной экономической зоны, возможно, не на всей территории Курской области, мы определили предварительно три района, где уже есть достаточный набор инвесторов, и понимаем экономический эффект от принятия таких решений, — отметил Хинштейн.

Ранее в кабмине сообщили, что правительство России утвердило постановление о режиме свободной экономической зоны на отдельных территориях Курской, Брянской и Белгородской областей. Участникам СЭЗ предоставят льготы по налогам на прибыль и имущество, они смогут платить пониженные страховые взносы. В кабмине рассчитывают, что это поможет бизнесу снизить финансовые издержки, сохранить и приумножить рабочие места, нарастить объемы производства, обеспечить местных жителей необходимыми товарами и услугами.