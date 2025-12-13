Трамп оценил перспективы создания СЭЗ в Донбассе Трамп: идея создания СЭЗ на территории Донбасса может сработать

Президент США Дональд Трамп назвал идею создания свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории Донбасса перспективной инициативой, сообщила пресс-служба Белого дома. По его словам, эта концепция имеет шансы на успех и пользуется поддержкой.

Комментируя сложную ситуацию в регионе, Трамп выразил уверенность в работоспособности данной экономической модели. Идея создания особой зоны со специальными налоговыми и таможенными условиями, по его мнению, могла бы стать одним из инструментов для решения проблем.

Ситуация очень сложная, но она [идея] сработала бы, и многие хотят, чтобы она сработала, — сказал Трамп.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев объяснил, что Украина рассматривает создание экономической зоны в Донбассе как способ вывести свои войска из региона. По его мнению, Россия может рассмотреть этот вариант, но исключительно на своих условиях.

До этого президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил, что не намерен соглашаться на вывод украинских войск с территории Донецкой Народной Республики в рамках обсуждаемого мирного урегулирования. Он назвал эту проблему одной из нерешенных тем в переговорном процессе.