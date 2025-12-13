Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 03:44

Трамп оценил перспективы создания СЭЗ в Донбассе

Трамп: идея создания СЭЗ на территории Донбасса может сработать

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп назвал идею создания свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории Донбасса перспективной инициативой, сообщила пресс-служба Белого дома. По его словам, эта концепция имеет шансы на успех и пользуется поддержкой.

Комментируя сложную ситуацию в регионе, Трамп выразил уверенность в работоспособности данной экономической модели. Идея создания особой зоны со специальными налоговыми и таможенными условиями, по его мнению, могла бы стать одним из инструментов для решения проблем.

Ситуация очень сложная, но она [идея] сработала бы, и многие хотят, чтобы она сработала, — сказал Трамп.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев объяснил, что Украина рассматривает создание экономической зоны в Донбассе как способ вывести свои войска из региона. По его мнению, Россия может рассмотреть этот вариант, но исключительно на своих условиях.

До этого президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил, что не намерен соглашаться на вывод украинских войск с территории Донецкой Народной Республики в рамках обсуждаемого мирного урегулирования. Он назвал эту проблему одной из нерешенных тем в переговорном процессе.

Украина
Донбасс
Дональд Трамп
СЭЗ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Группы ВСУ массово бегут из пригорода Северска
Перечислены группы повышенного риска для гонконгского гриппа
Покинувший РФ музыкант продает иностранцам вино со своим автографом
Трамп анонсировал начало нового этапа борьбы с наркотрафиком
Уиткофф проведет важные встречи в Европе
«Полуметровый слой отравы»: откуда химоружие у ВСУ, где оно хранится
Трамп оценил перспективы создания СЭЗ в Донбассе
В Госдуме раскрыли, что делать сотруднику при задержке зарплаты
«Надо избавиться»: в Госдуме выступили против проведения ЕГЭ
США конфисковали военный груз с направлявшегося в Иран судна
«Есть погибший»: в Саратове раскрыли последствия атаки ВСУ
Трамп поразил заявлением об Овальном кабинете
«Хитроумные шахматы» Путина лишили японскую экономику колоссальных сумм
Фон дер Ляйен в истерике: США решили развалить ЕС, что будет делать Россия
В ОП объяснили, могут ли сотрудников заставить работать в Новый год
Роскосмос рассказал, когда можно увидеть разноцветный звездный дождь
Сингапурский бармен стащил с работы 88 бутылок элитного алкоголя
МИД России прокомментировал потерю Северска Украиной
«Мы много сделали»: Трамп подвел промежуточный итог своей работы по Украине
Назван максимальный размер больничного для родителей в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.