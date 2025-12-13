Перечислены группы повышенного риска для гонконгского гриппа Онищенко: гонконгский грипп очень опасен для пациентов с хроническими болезнями

Появление гонконгского гриппа в России не должно вызывать паники среди населения, но существует группа людей, для которой эта инфекция представляет реальную угрозу, заявил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко. Он добавил, что приход этого штамма гриппа был ожидаемым и прогнозируемым эпидемиологами.

При этом основной опасности подвержены не все, а конкретные категории граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями. Речь идет о патологиях, затрагивающих ключевые системы организма, пояснил ученый.

Сказать, что <…> не бывает смертельных случаев, нельзя, это, к сожалению, бывает. Как правило, это у людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, — сказал Онищенко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что заболеваемость гриппом в России может значительно вырасти в новогодние праздники. Она отметила, что большой риск связан с тем, что люди не обращаются за медпомощью своевременно. По ее словам, ведомство принимает меры для контроля ситуации с распространением вируса.