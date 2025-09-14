Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 сентября 2025 в 12:37

Названы неочевидные признаки «тихого» инфаркта

Врач Колесникова призвала не игнорировать признаки безболевого инфаркта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тошнота, боль в спине и потливость может говорить о случившемся «тихом» инфаркте, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 1 Института клинической медицины Пироговского Университета Елена Колесникова. Боль при этом может быть давящей, жгучей, сжимающей или отдавать в левую руку, шею, нижнюю челюсть, спину или живот.

Колесникова отметила, что если тревожные симптомы наблюдаются более 30 минут, то следует немедленно вызывать скорую помощь. Обратиться к врачу нужно и в случае, если болевые ощущения стали нарастать, приступы участились или от них перестали помогать привычные препараты.

Это не всегда говорит об инфаркте, но лучше перестраховаться, чем пропустить серьезное состояние, — считает доктор.

У людей с сахарным диабетом симптомы инфаркта могут быть смазаны. Болевые ощущения не такие явные, но они могут испытывать слабость, одышку и тошноту. Такие инфаркты врачи называют тихими.

Ранее диетолог Филипп Кузьменко назвал диету, приверженцы которой реже сталкиваются с инфарктами. Он рекомендовал придерживаться средиземноморской схемы питания с большим содержанием клетчатки и растительных жиров. Половину всего содержимого тарелки в идеале должны составлять крупы, зелень, овощи и фрукты.

инфаркты
болезни
здоровье
хронические заболевания
