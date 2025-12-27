Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 16:45

В Минпромторге ответили, сколько Ту-214 реально выпустить в 2026 году

Алиханов заявил, что в 2026 году можно будет выпустить восемь Ту-214

Фото: Нина Падалко/РИА Новости
В 2026 году можно будет произвести только восемь пассажирских самолетов Ту-214, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. При этом в последующие годы объемы выпуска заметно возрастут. Так, по словам главы ведомства, в 2027-м может быть произведено 12 самолетов Ту-214, а в 2028 году — уже 20 единиц, передает РИА Новости.

В следующем году мы выходим уже на темп восемь единиц потенциального производства, в 2027-м — 12, и дальше уже мы придем к цифре 20 единиц в год, — сказал Алиханов.

Как отметил министр, серийный выпуск Ту-214 планируется начать поэтапно после завершения всех необходимых доработок. Он пояснил, что путь к полномасштабному производству открывает получение самолетом свидетельства об одобрении главного изменения типовой конструкции.

Ранее Алиханов заявил, что на сегодняшний день в стране производится более 20 брендов и более 50 моделей в сегменте легковых автомобилей. Он пояснил, что среди них седаны, кроссоверы, пикапы и автомобили повышенной проходимости.

