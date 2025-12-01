Алиханов оценил масштаб производства автомобилей в России Алиханов: в РФ производят более 20 брендов и более 50 моделей легковых авто

Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что в стране на сегодняшний день производится более 20 брендов и более 50 моделей в сегменте легковых автомобилей, передает Telegram-канал РИА Новости. Он пояснил, что среди них седаны, кроссоверы, пикапы и автомобили повышенной проходимости.

Если говорить про легковой сегмент, такой, наверное, самый интересный, то у нас производится больше 20 брендов и более 50 моделей, — отметил Алиханов.

Ранее аналитики предрекли падение продаж автомобилей на 40% в первом квартале следующего года. По их оценкам, рынок новых машин сократится до 80–90 тыс. проданных авто в месяц, тогда как в октябре показатель превышает 150 тыс. Целиков отметил, что рынок просядет из-за сезонности и по причине того, что часть покупателей начала действовать заранее из-за повышения утильсбора.

До этого стало известно, что с 1 по 15 ноября цены на новые автомобили в России заметно изменились. Подорожание зафиксировано у десяти брендов, один производитель, напротив, снизил стоимость, а еще один откорректировал прайсы и в большую, и в меньшую сторону. Сильнее других цены поднял Changan — подорожали сразу семь моделей. Надбавка составила от 20 до 73 тыс. рублей в зависимости от версии.