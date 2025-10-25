Аналитики предупредили о грядущем кризисе на авторынке «Автостат»: авторынок России ждет обвал продаж в начале 2026 года

Аналитики прогнозируют 40% падение продаж автомобилей в первом квартале 2026 года, пишет «Газета.Ru». Так, продажи новых автомобилей будут находиться на уровне 80-90 тысяч машин в месяц. Для сравнения, в октябре будет продано более 150 тысяч новых легковых автомобилей.

Спад будет в I квартале 2026 года. Мы его ожидаем однозначно. С одной стороны, это сезонность, с другой — часть машин будут проданы «заранее»: в сентябре-октябре спрос активизировался в связи с предстоящим повышением утильсбора, — рассказал гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Основными причинами падения могут стать рост утильсбора, налогов и стремления россиян приобрести машины до их подорожания. В текущих рыночных условиях скидки и прочие стимулирующие инструменты автопроизводителей и дилеров утратили свою значимость, однако в будущем эти меры могут вернуться, пишут эксперты.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, что российский авторынок переживает значительную трансформацию, в рамках которой многие водители массово переходят с иномарок на машины АвтоВАЗа и белорусского бренда Belgee. Подобное изменение является вынужденным решением.