Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 10:40

Названы машины, заменившие популярные иномарки на российском авторынке

Автоэксперт Хайцеэр: россияне пересели с иномарок на АвтоВАЗ и Belgee

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский авторынок переживает значительную трансформацию, в рамках которой многие водители массово переходят с иномарок на машины АвтоВАЗа и белорусского бренда Belgee, заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он отметил, что подобное изменение потребительских предпочтений в большинстве случаев является не желанным, а вынужденным решением.

В доступном сегменте лидером на рынке РФ является АвтоВАЗ. И это в большинстве случаев не желанная покупка, а вынужденная. Но при этом c Lada Vesta уже конкурирует Belgee. Он чуть дороже, но его комплектация имеет больше преимуществ. Haval и Tank полюбились нашему народу. Эти внедорожники неплохо себя чувствуют и выглядят: например, Tank 300 или Tank 500 часто выбирают государственные органы взамен Toyota Land Cruiser 200. Мы можем видеть, как на замену Toyota Camry пришла модель Hongqi. В разном бюджете разные предпочтения, но совершенно четко понятно, что основные игроки — это китайские импортеры, — пояснил Хайцеэр.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что программы льготного автокредитования, действующие на фоне снижения ключевой ставки Центробанка, смогут смягчить спад на российском рынке машин. Он подчеркнул, что за первое полугодие в рамках этих программ было продано более 82 тыс. автомобилей, а общий объем предоставленных скидок достиг почти 24,5 млрд рублей.

автомобили
АвтоВАЗ
Россия
иномарки
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог назвала неожиданный фактор, мешающий похудеть
Магнитные бури сегодня, 21 октября: что завтра, повышение давления, апатия
Курица в духовке: сочное блюдо с ананасами за 35 минут
В новом кабмине Японии замечено старое лицо
Новолуние 21 октября: когда и где наблюдать в РФ, что можно и нельзя делать
В СВР раскрыли, где британская разведка готовит следующие диверсии
«Пошлют умирать»: депутат о желании Британии отправить войска на Украину
«Тысячи камней»: гид рассказал о ловушке, в которую могли попасть Усольцевы
Экс-лидера Франции Саркози поместили в тюрьму Санте
Стало известно, куда перешла аудитория запрещенного Instagram
Раскрыто самое опасное приближающееся событие для Украины
В деле экс-главы новосибирской клиники появились новые фигуранты
Аналитик раскрыл, какие продукты подорожали этой осенью
Стилист оценил возможность возвращения кокошника в моду
СК начал проверку после того, как 186 человек остались без дома из-за ямы
Власти Литвы разрешили требовать компенсаций с наследников Горбачева
Верховный суд Татарстана вынес приговор главарю казанской ОПГ «Кинопленка»
Верховный суд встал на сторону охранника лагеря, убившего пьяного туриста
В России объяснили неожиданную тактику ВСУ с малыми ДРГ
Логопед дала советы, как помочь детям с усвоением знаний
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.