Названы машины, заменившие популярные иномарки на российском авторынке

Российский авторынок переживает значительную трансформацию, в рамках которой многие водители массово переходят с иномарок на машины АвтоВАЗа и белорусского бренда Belgee, заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он отметил, что подобное изменение потребительских предпочтений в большинстве случаев является не желанным, а вынужденным решением.

В доступном сегменте лидером на рынке РФ является АвтоВАЗ. И это в большинстве случаев не желанная покупка, а вынужденная. Но при этом c Lada Vesta уже конкурирует Belgee. Он чуть дороже, но его комплектация имеет больше преимуществ. Haval и Tank полюбились нашему народу. Эти внедорожники неплохо себя чувствуют и выглядят: например, Tank 300 или Tank 500 часто выбирают государственные органы взамен Toyota Land Cruiser 200. Мы можем видеть, как на замену Toyota Camry пришла модель Hongqi. В разном бюджете разные предпочтения, но совершенно четко понятно, что основные игроки — это китайские импортеры, — пояснил Хайцеэр.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что программы льготного автокредитования, действующие на фоне снижения ключевой ставки Центробанка, смогут смягчить спад на российском рынке машин. Он подчеркнул, что за первое полугодие в рамках этих программ было продано более 82 тыс. автомобилей, а общий объем предоставленных скидок достиг почти 24,5 млрд рублей.