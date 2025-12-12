Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 09:18

В Госдуме нашли способ облегчить россиянам покупку первой в жизни машины

Депутат Делягин призвал ввести льготный автокредит на первую Lada

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Льготное автокредитование для граждан, только получивших права, в беседе с NEWS.ru предложил ввести зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Парламентарий обратился с соответствующим письмом к министру промышленности и торговли Антону Алиханова.

Как объяснил депутат, такая мера поможет как отечественным производителям, так и населению одновременно. В документе также говорится, что уровень продаж Lada в России сократился на 27% по сравнению с 2024-м, о чем сообщал ранее глава концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность льготного (5% годовых) кредитования граждан России для приобретения новых автомобилей отечественных брендов, степень локализации производства которых в России превышает 90%. Право на такой кредит предоставлять начинающим автомобилистам в течение года после получения ими прав на управление транспортным средством, чтобы это был кредит «на первую машину», которую водитель помнит всегда, как первую любовь, — говорится в письме Делягина.

Депутат подчеркнул, что мера будет способствовать увеличению спроса на отечественные автомобили, а также поможет многим молодым гражданам России обзавестись собственной машиной. В 2025 году средняя ставка по автокредитам, согласно данным аналитиков, превышает 20%, что делает приобретение автомобиля крайне затруднительным, добавил Делягин.

Кроме того, данная мера не является запретительной и ограничивающей, она не вызовет среди граждан массового возмущения — в отличие от повышения утильсбора на импортные автомобили, который с декабря 2025 года увеличился с символической суммы в 3400 рублей до нескольких сотен тысяч в зависимости от категории ввозимого автомобиля, — подытожил Делягин.

Ранее депутаты Госдумы Владислав Даванков и Роза Чемерис заявили, что в России должна появиться новая купюра номиналом в 10 тыс. рублей. Свое обращение они направили главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной. По их мнению, появление банкноты в стране объективно необходимо в современных условиях.

