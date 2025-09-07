Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 10:50

Назван реальный способ сдержать падение авторынка в России

Глава Минпромторга Алиханов: льготное кредитование сдержит спад авторынка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Программы льготного автокредитования и автолизинга, действующие на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ, смогут смягчить спад на российском автомобильном рынке, считает глава Минпромторга Антон Алиханов. В беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме он подчеркнул, что за первое полугодие в рамках этих программ было продано более 82 тысяч автомобилей, а общий объем предоставленных скидок достиг почти 24,5 млрд рублей.

Параллельно с некоторым снижением ключевой ставки рассчитываем, что эти решения позволят демпфировать падение рынка. Необходимо понимать, что любая корректировка параметров этих программ должна быть взвешена с учетом текущих бюджетных возможностей, — отметил он.

До этого «Автостат» сообщил, что продажи подержанных автомобилей в России в июле выросли на 3,8% по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Таким образом, показатель достиг 567,2 тысячи единиц.

Ранее сообщалось, что российский авторынок в июне 2025 года продемонстрировал разнонаправленную динамику цен: стоимость новых автомобилей продолжила рост, в то время как подержанные машины, напротив, подешевели. Средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 8%, а рынок подержанных авто показал снижение на 4%.

автомобили
льготы
Россия
Минпромторг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне назвали самых востребованных специалистов через пять лет
На посольство РФ в одной из стран Европы с дрона сбросили пакет с краской
В Кремле раскрыли, затрагивают ли тарифные войны мировую экономику
Ситуация в Сумской области утром 7 сентября: заруба в Юнаковке, наступление
Назван неожиданный нюанс идеи повысить возраст молодежи до 45 лет
«Пехоты больше нет»: офицер ВСУ вышел с шокирующим признанием о ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 7 сентября: ливень превратит дороги в реку?
Горящее здание правительства Украины попало на видео
Российский FPV-дрон помог мужчине скрыться от сотрудников ТЦК
Раскрыта площадь пожара в здании кабмина в Киеве
«О серьезном ущербе говорить не приходится»: военкор о прилете по Киеву
Глава Самарской области пригласил Егора Крида в гости
В Китае предположили, что Запад готовит новые вызовы для Путина
В Госдуме отреагировали на идею повысить возраст молодежи до 45 лет
Стало известно, какой урон наносят компаниям «гостворкеры»
Греф назвал способ повысить эффективность нейросети
Вэнс рассказал о ночных звонках Трампа
В возрасте 78 лет скончался основатель группы The Turtles Марк Вольман
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 сентября: где сбои в РФ
Приставы не смогли взыскать с Витаса долг за коммуналку
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае
Общество

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.