Назван реальный способ сдержать падение авторынка в России

Программы льготного автокредитования и автолизинга, действующие на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ, смогут смягчить спад на российском автомобильном рынке, считает глава Минпромторга Антон Алиханов. В беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме он подчеркнул, что за первое полугодие в рамках этих программ было продано более 82 тысяч автомобилей, а общий объем предоставленных скидок достиг почти 24,5 млрд рублей.

Параллельно с некоторым снижением ключевой ставки рассчитываем, что эти решения позволят демпфировать падение рынка. Необходимо понимать, что любая корректировка параметров этих программ должна быть взвешена с учетом текущих бюджетных возможностей, — отметил он.

До этого «Автостат» сообщил, что продажи подержанных автомобилей в России в июле выросли на 3,8% по сравнению с тем же месяцем 2024 года. Таким образом, показатель достиг 567,2 тысячи единиц.

Ранее сообщалось, что российский авторынок в июне 2025 года продемонстрировал разнонаправленную динамику цен: стоимость новых автомобилей продолжила рост, в то время как подержанные машины, напротив, подешевели. Средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 8%, а рынок подержанных авто показал снижение на 4%.