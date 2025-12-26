В России посчитали все машины родом из СССР

В России посчитали все машины родом из СССР В России осталось 3 млн машин, сделанных в СССР

Около 3 млн единиц транспортных средств, сошедших с конвейера советских автозаводов, официально зарегистрировано в России по состоянию на 1 июля 2025 года, сообщил «Автостат». По данным агентства, в целом доля советских машин в стране составляет 5,5%.

Причем больше всего их сохранилось среди грузового транспорта — 27,7%. В сегменте автобусов этот показатель равен 13,5%, а среди легких коммерческих автомобилей — 6,6%. Самой малочисленной группой оказались советские легковые машины, доля которых в общем автопарке РФ составляет всего 3,5%.

Ранее сообщалось, что производство машин в России за 11 месяцев 2025 года сократилось на 2%. Как отметил директор «Автостата» Сергей Целиков, за этот период в стране выпустили 707,4 тыс. автомобилей. Он добавил, что 40% российского автопрома обеспечивает АвтоВАЗ.

До этого стало известно, что продажи китайского автомобильного бренда Lynk & Co на российском рынке в ноябре 2025 года многократно выросли, достигнув 886 зарегистрированных новых машин против 33 годом ранее. При этом львиную долю продаж составил флагманский кроссовер Lynk & Co 900.