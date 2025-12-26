Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 18:10

В России посчитали все машины родом из СССР

В России осталось 3 млн машин, сделанных в СССР

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Около 3 млн единиц транспортных средств, сошедших с конвейера советских автозаводов, официально зарегистрировано в России по состоянию на 1 июля 2025 года, сообщил «Автостат». По данным агентства, в целом доля советских машин в стране составляет 5,5%.

Причем больше всего их сохранилось среди грузового транспорта — 27,7%. В сегменте автобусов этот показатель равен 13,5%, а среди легких коммерческих автомобилей — 6,6%. Самой малочисленной группой оказались советские легковые машины, доля которых в общем автопарке РФ составляет всего 3,5%.

Ранее сообщалось, что производство машин в России за 11 месяцев 2025 года сократилось на 2%. Как отметил директор «Автостата» Сергей Целиков, за этот период в стране выпустили 707,4 тыс. автомобилей. Он добавил, что 40% российского автопрома обеспечивает АвтоВАЗ.

До этого стало известно, что продажи китайского автомобильного бренда Lynk & Co на российском рынке в ноябре 2025 года многократно выросли, достигнув 886 зарегистрированных новых машин против 33 годом ранее. При этом львиную долю продаж составил флагманский кроссовер Lynk & Co 900.

машины
СССР
транспорт
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Черт из табакерки»: рождественскую речь Зеленского сравнили с сатанизмом
На Украине верующие вступили в конфликт из-за Рождества
Европейская страна совершила крупнейший за 40 лет экспорт оружия
Свет как ресурс: почему естественное освещение важнее дизайнерского света
Девочка-подросток пережила выстрел в голову, но потеряла мать
Рецепт-находка для гурманов: кролик в красном вине с черносливом
Гладков рассказал о страшных последствиях удара ВСУ по Белгородчине
Экс-посол США стал героем пранка Вована и Лексуса
«Ложь и фальшивки»: в Крыму предупредили о начале информационной атаки
Мантуров назвал причину снижения потока посетителей крупных ТЦ в России
В Ноябрьске у самолета нашли неисправность шасси после приземления
Сильнейший за всю зиму снегопад обрушился на Москву
В Санкт-Петербурге задержали более 70 членов проукраинской секты
«Переобулся в воздухе»: генерал о словах Зеленского про готовность к выборам
Почему заказчики требуют прозрачности на всех этапах строительства
Зеленский сообщил новые детали выборов на Украине
«Скажи, что любишь»: 45-летнюю педофилку отправили в тюрьму — подробности
Экс-заместителя губернатора Ростовской области арестовали заочно
В Генконсульстве раскрыли, пострадали ли россияне при теракте в Израиле
Инвалид-колясочник насиловал падчерицу и продавал видео с пытками
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.