26 декабря 2025 в 19:09

Врачи пересадили женщине ухо на стопу

SCMP: китайские врачи пересадили женщине ухо на стопу для спасения органа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Китае врачи впервые в мировой медицинской практике выполнили уникальную операцию по пересадке уха на стопу, сообщает SCMP. Данное хирургическое вмешательство было необходимо для сохранения слухового органа пациентки, получившей тяжелую травму.

Женщина пострадала во время работы с тяжелой техникой. В результате несчастного случая у нее были серьезно повреждены кожа головы, шеи и лица, которые разорвались на множество фрагментов. Ухо оказалось полностью отсечено вместе с участком кожи головы. Когда пострадавшую доставили в больницу в провинции Шаньдун, за работу взялась команда хирургов, специализирующихся на операциях кистей и стоп, а также на реконструктивной микрохирургии. Врачи попытались восстановить кожу головы стандартными методами, однако сделать этого не удалось из-за масштаба и характера повреждений.

Пришить ухо обратно на прежнее место было невозможно до тех пор, пока не заживут ткани черепа. При этом было необходимо сохранить орган живым до момента, когда его можно будет вернуть. В результате хирурги решили временно пересадить ухо на верхнюю часть стопы пациентки. После того как орган был сохранен и прошло восстановление тканей головы, его успешно вернули на прежнее место.

Ранее гражданин Испании выиграл судебный процесс против врачей, которые во время интимной операции укоротили его детородный орган на шесть сантиметров. Изначально пациент требовал от медицинского учреждения компенсации в размере €67,6 тыс. (6,2 млн рублей). Суд рассмотрел иск и удовлетворил его, но не полностью. В итоговом решении судья постановил выплатить истцу компенсацию в размере €20 тыс. (1,8 млн рублей).

