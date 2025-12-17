Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 11:37

В России стали меньше производить автомобилей

«Автостат»: производство машин в РФ за 11 месяцев 2025 года сократилось на 2%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Производство машин в России за 11 месяцев 2025 года сократилось на 2%, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в Telegram-канале. Он отметил, что за этот период в стране выпустили 707,4 тыс. автомобилей.

С начала года собрано 707,4 тыс. автомобилей, — написал Целиков.

Директор «Автостата» также указал, что в ноябре 2025 года было произведено 68,8 тыс. машин, что на 0,5% меньше показателя того же месяца прошлого года. Он добавил, что 40% российского автопрома обеспечивает АвтоВАЗ.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что в стране на сегодняшний день производится более 20 брендов и более 50 моделей в сегменте легковых автомобилей. Он пояснил, что среди них седаны, кроссоверы, пикапы и автомобили повышенной проходимости.

До этого аналитики предрекли падение продаж автомобилей на 40% в первом квартале следующего года. Они считают, что рынок новых машин сократится до 80–90 тыс. проданных авто в месяц, тогда как в октябре показатель превысит 150 тыс. Рынок может просесть из-за сезонности и по причине того, что часть покупателей начала действовать заранее из-за повышения утильсбора.

Россия
автомобили
производства
сокращения
