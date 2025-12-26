Все забыли оливье и шубу! Салат «Гранатовый браслет» с курицей

Этот салат неизменно становится украшением праздничного стола. Гранатовые зерна дают красивый рубиновый блеск, а внутри скрываются нежная курица, мягкие овощи и легкий майонезный соус. Собирается «Гранатовый браслет» быстро, но выглядит так, будто над ним работали несколько часов.

Отварите 300 г куриного филе в подсоленной воде до готовности — обычно хватает 20 минут. Остудите и порежьте мясо мелкими кубиками. Отдельно сварите 2 картофелины и 2 свеклы — каждую по 40 минут. Остудите их и натрите на крупной терке. Для остроты добавьте 1 небольшую луковицу — порежьте очень мелко, залейте кипятком на 2 минуты и обсушите. Отварите 2 яйца вкрутую за 10 минут и натрите их. Очистите 1 крупный гранат, аккуратно освободите зерна — они станут финальным украшением.

Возьмите широкое блюдо и поставьте в центр стакан — он поможет собрать форму браслета. Выложите первым слоем картофель, слегка утрамбуйте и смажьте тонкой сеткой майонеза. Следом распределите лук и курицу, снова сделайте сетку майонеза. Третий слой — яйца, затем свекла. Каждый слой слегка подсаливайте, чтобы вкус получился ярким.

Снимите стакан, сформируйте ровный круг лопаткой. Аккуратно покройте всю поверхность свеклы гранатовыми зернами — плотно, без просветов. Поставьте салат в холодильник на 1 час, чтобы он пропитался.

Совет: чтобы салат держал форму, не кладите слишком много майонеза между слоями.

