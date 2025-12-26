Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 11:36

Путин раскрыл, чем на самом деле Запорожская АЭС заинтересовала США

«Коммерсант»: Путин заявил о заинтересованности США в майнинге на ЗАЭС

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности США в организации майнинга криптовалюты на Запорожской атомной электростанции, пишет газета «Коммерсант». По ее информации, об этом глава государства рассказал во время своей встречи с представителями бизнеса в Кремле.

Путин, как отмечается в публикации, на встрече заявил, что российская сторона обсуждает с США вопросы совместного управления станцией, исключая участие Украины. Также рассматривается возможность поставок электроэнергии с Запорожской АЭС на Украину. Президент отметил, что украинские специалисты продолжают работу на станции, но сейчас у них есть российские паспорта.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Запорожская АЭС должна находиться под совместным управлением России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По его мнению, это обеспечит безопасность объекта и предотвратит возможные провокации.

Ранее стало известно, что МАГАТЭ не имеет возможности обнародовать информацию о тех, кто несет ответственность за удары по Запорожской атомной электростанции. Глава агентства Рафаэль Гросси отметил, что обе стороны конфликта критикуют его за отсутствие таких данных.

