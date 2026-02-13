Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 14:39

На Западе раскрыли, какую идею времен холодной войны возродили в Европе

Bloomberg: в ЕС впервые со времен холодной войны заговорили о ядерном оружии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Военные круги стран Европы впервые со времен холодной войны ведут конфиденциальные переговоры о создании собственного ядерного арсенала на фоне утраты доверия к США как к гаранту безопасности, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон готовится выступить с речью, в которой может предложить европейским союзникам защиту под французским ядерным зонтиком.

Впервые после окончания холодной войны страны Европы обсуждают возможность создания ядерного сдерживающего фактора, ссылаясь на переговоры между военными и правительствами. Они ведутся на высоком военном уровне, даже министры могут ничего не знать, — говорится в материале.

Ранее журналист Сергей Колдин заявил, что Запад намеренно провоцирует Россию на применение тактического ядерного оружия в украинском кризисе, затягивая боевые действия. По его словам, на этом фоне отдельные эксперты предлагают использовать ЯО для ускоренного решения задач спецоперации.

Кроме того, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия применит ядерное оружие в случае угрозы существованию государства, и призвал относиться к этому без тени сомнения. Комментируя возможность использования такого оружия на Украине, политик подчеркнул, что Москва действует исключительно в рамках утвержденной ядерной доктрины.

Евросоюз
холодная война
ядерное оружие
обсуждения
