13 февраля 2026 в 10:37

В России раскрыли, как Запад подталкивает Москву к ядерным ударам

MK.RU: Запад пытается подтолкнуть Россию к ядерным ударам по Украине и Европе

Фото: МО РФ
Запад целенаправленно подталкивает Россию к применению тактического ядерного оружия в ходе украинского кризиса, пишет обозреватель MK.RU Сергей Колдин. По его словам, они затягивают противостояние, ввиду чего некоторые эксперты предлагают применить ЯО для форсирования достижения целей специальной военной операции.

Есть, однако, пути, позволяющие значительно ускорить крах киевского нацистского режима. <…> Один из них — применение тактического ядерного оружия для ударов по военным объектам противника, а также — по военным спонсорам киевского режима в Европе, включая Британию и Германию, — говорится в материале.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова использовать ядерное оружие, если под вопросом окажется само существование государства, и призвал не сомневаться в этом. Отвечая на вопрос о возможном применении такого оружия на Украине, политик подчеркнул, что все действия Москвы строго следуют положениям действующей ядерной доктрины.

Кроме того, источники сообщили, что европейские государства рассматривают возможность создания собственного ядерного арсенала на фоне утраты доверия к оборонным гарантиям США. В числе обсуждаемых сценариев — наращивание ядерного потенциала Франции и дислокация ее бомбардировщиков на территории других стран континента.

