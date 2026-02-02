Медведев раскрыл, когда Россия может применить ядерное оружие

Россия может применить ядерное оружие, если речь пойдет о судьбе страны, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo. По его словам, в этом ни у кого не должно возникать сомнений.

Очевидно, что ядерное оружие — это ядерное оружие. Это оружие чрезвычайное и исключительно опасное для всего человечества. Но в то же время, и это тоже неоднократно говорилось, если речь пойдет о судьбе страны, здесь никаких сомнений быть ни у кого не должно, — подчеркнул он.

На вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине политик заявил, что действия страны полностью соответствуют ее ядерной доктрине. В этом документе четко определены условия, при которых может быть использован ядерный арсенал. Поскольку такого применения не произошло, политик делает вывод, что ситуация не достигала порога, представляющего экзистенциальную угрозу для России, как это предусмотрено доктриной.

Ранее Медведев заявил, что Россия как ядерная держава может защитить себя и своих союзников, в том числе при помощи упреждающего удара. Он напомнил, что подобные шаги подразумевает обновленная ядерная доктрина.