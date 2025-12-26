Готовим за 20 минут: аппетитные песочные корзинки с черри и моцареллой

Готовим за 20 минут: аппетитные песочные корзинки с черри и моцареллой

Готовим за 20 минут: аппетитные песочные корзинки с черри и моцареллой

Раскатайте готовое песочное тесто, вырежьте кружки стаканом и разместите их в ячейках формы для маффинов, сформировав корзиночки. Каждую слегка проколите вилкой. Смажьте дно 1 ч. л. зернистой горчицы. Для начинки смешайте 200 г нарезанных кубиками черри, 100 г тертой моцареллы, 1 измельченный зубчик чеснока, щепотку сушеного орегано, соль и перец. Разложите смесь по корзиночкам. Сверху посыпьте тертым пармезаном. Выпекайте при 190 °C около 20 минут. Горячие корзиночки украсьте свежим базиликом. Идеальны как самостоятельная закуска.

Ранее мы писали про чернослив и сулугуни в картофеле: неожиданное сочетание, которое работает