Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 11:32

Готовим за 20 минут: аппетитные песочные корзинки с черри и моцареллой

Готовим за 20 минут: аппетитные песочные корзинки с черри и моцареллой Готовим за 20 минут: аппетитные песочные корзинки с черри и моцареллой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Раскатайте готовое песочное тесто, вырежьте кружки стаканом и разместите их в ячейках формы для маффинов, сформировав корзиночки. Каждую слегка проколите вилкой. Смажьте дно 1 ч. л. зернистой горчицы. Для начинки смешайте 200 г нарезанных кубиками черри, 100 г тертой моцареллы, 1 измельченный зубчик чеснока, щепотку сушеного орегано, соль и перец. Разложите смесь по корзиночкам. Сверху посыпьте тертым пармезаном. Выпекайте при 190 °C около 20 минут. Горячие корзиночки украсьте свежим базиликом. Идеальны как самостоятельная закуска.

Ранее мы писали про чернослив и сулугуни в картофеле: неожиданное сочетание, которое работает

Читайте также
Идеальная выпечка из готового теста: нежный тарт с грушей и миндалем
Семья и жизнь
Идеальная выпечка из готового теста: нежный тарт с грушей и миндалем
Проще некуда: самый вкусный способ запечь цветную капусту в духовке
Семья и жизнь
Проще некуда: самый вкусный способ запечь цветную капусту в духовке
Небо и земля по сравнению с покупным тортом. «Снежная горка»: новогоднее чудо из сметаны и кокоса
Общество
Небо и земля по сравнению с покупным тортом. «Снежная горка»: новогоднее чудо из сметаны и кокоса
Штрудель больше не делаю. Пеку кюртешкалач — венгерские цилиндры с яблоками и корицей
Общество
Штрудель больше не делаю. Пеку кюртешкалач — венгерские цилиндры с яблоками и корицей
Стас Михайлов признался, какие подарки просил у Деда Мороза в детстве
Шоу-бизнес
Стас Михайлов признался, какие подарки просил у Деда Мороза в детстве
простые рецепты
быстрые рецепты
выпечка
праздники
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, что грозит девушке за подготовку теракта в Ставрополе
В МИД России отреагировали на рождественскую речь Зеленского
Рябков раскрыл, как Макрон может переговорить с Путиным
Офтальмолог перечислила тревожные признаки проблем со зрением
Покушение на офицера, юная террористка, 77 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 26 декабря
Британского учителя обвинили в терроризме за видео с Трампом
«Госуслуги» помогли миллионам россиян перехитрить мошенников
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 декабря, фото, видео
Личный финансовый аудит: пошаговая инструкция на начало года
Синоптик дал точный прогноз погоды на предстоящий январь в Москве
Дезинфектолог рассказал, как защитить себя от «елочных клещей»
Восток Йемена подвергся атакам истребителей
В Госдуме оценили идею введения шестидневной рабочей недели для россиян
«Спартак» перезаключил контракт с капитаном команды
Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ после потери штаба в Гуляйполе
Telegram перестал работать
Турецкий триллер, миллиард в лотерею: кинопремьеры последней недели декабря
Собянин рассказал, как будет работать метро в новогоднюю ночь
Волчанск, Лиман, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 декабря
Врач напомнил об одном из главных факторов развития онкологий
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.