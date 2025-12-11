Чернослив и сулугуни в картофеле: неожиданное сочетание, которое работает

Вам потребуется: 8 картофелин среднего размера (примерно 1 кг), 150 г чернослива без косточек, 200 г сыра сулугуни, щепотка мускатного ореха. Картофелины тщательно вымойте, разрежьте вдоль пополам. Ложкой аккуратно выньте часть мякоти, создав «лодочки». Мякоть (примерно 250 г) разомните. Чернослив мелко порубите, смешайте с картофельной мякотью и мускатным орехом. Наполните лодочки начинкой. Сверху выложите пластины сулугуни. Запекайте 30–35 минут при 200 °C до румяной корочки. Подавайте горячими. Контраст сладкого чернослива, солоноватого сыра и нежного картофеля создаст неожиданную гармонию.

