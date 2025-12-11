Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 12:15

Более 2,5 млрд некачественной продукции изъяли из российских магазинов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Более 2,5 млрд единиц некачественной продукции сняли с продажи в российских магазинах, заявила в эфире канала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что благодаря системе «Честный знак» можно одним кликом мыши остановить реализацию партии опасных товаров.

Если мы видим некачественную продукцию, <…> мы можем остановить всю партию этой продукции одним кликом мыши, передав информацию в «Честный знак», — сказала Попова.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2026 года начнется автоматическое наложение штрафов на продавцов на основе данных системы «Честный знак». Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности 8 декабря.

До этого сообщалось, что 1 декабря в России была введена обязательная маркировка игрушек и игр для детей до 14 лет, какао и бритв. Принятое правительством решение позволило «обелить» рынок — число производителей показало более чем двукратный рост по сравнению с числом участников рынка, известных государству ранее.

Россия
Роспотребнадзор
Анна Попова
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт рассказала, можно ли приврать в резюме
В Госдуме ответили, когда в России могут ограничить соцсети для детей
Энергия без кофе: какие крупы поддерживают концентрацию и работоспособность
Лавров сделал признание по поводу контактов Зеленского с США и ЕС
В Кремле не оценили идеи США по реинтеграции РФ в глобальную экономику
Лавров высказался о сроках окончания украинского конфликта
Лавров словами о жульничестве описал подход Евросоюза к России
Лавров предупредил ЕС о неизбежных последствиях из-за грабежа активов РФ
Юрист объяснил, куда обращаться из-за доначисления пошлины
Попова раскрыла, какие инфекции угрожают россиянам извне
В Госдуме успокоили россиян насчет пенсий ниже прожиточного минимума
Кремль заявил об открытости российского рынка для зарубежных инвестиций
Лавров предупредил европейских «миротворцев» на Украине
Под маской любопытной школьницы: педофил-шантажист может сесть на 20 лет
Ветеран СВО нашел способ воспитать уважение к участникам спецоперации
Сегодня состоится экономическое совещание с Путиным
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор с Путиным
В Кремле рассказали, с кем Путин встретится в Ашхабаде 12 декабря
В МИД России раскрыли планы Европы по русофобии и нацизму
Захарова назвала абсурдным скандал с археологом Бутягиным в Польше
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.