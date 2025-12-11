Более 2,5 млрд некачественной продукции изъяли из российских магазинов

Более 2,5 млрд единиц некачественной продукции сняли с продажи в российских магазинах, заявила в эфире канала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что благодаря системе «Честный знак» можно одним кликом мыши остановить реализацию партии опасных товаров.

Если мы видим некачественную продукцию, <…> мы можем остановить всю партию этой продукции одним кликом мыши, передав информацию в «Честный знак», — сказала Попова.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2026 года начнется автоматическое наложение штрафов на продавцов на основе данных системы «Честный знак». Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности 8 декабря.

До этого сообщалось, что 1 декабря в России была введена обязательная маркировка игрушек и игр для детей до 14 лет, какао и бритв. Принятое правительством решение позволило «обелить» рынок — число производителей показало более чем двукратный рост по сравнению с числом участников рынка, известных государству ранее.