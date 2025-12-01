День матери
01 декабря 2025 в 08:51

В России ввели обязательную маркировку игрушек, бритв и какао

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Обязательная маркировка игрушек и игр для детей до 14 лет, какао и бритв началась в России. Соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Кроме того, будет введена маркировка горячего шоколада и лезвий, а также самокатов, педальных автомобилей и аналогичных игрушек на колесах (за исключением трехколесных велосипедов), кукол и колясок для них и других товаров. Уже на этапе регистрации маркировка позволила «обелить» рынок — число производителей показало более чем двукратный рост по сравнению с числом участников рынка, известных государству ранее.

Ранее стало известно, что в Госдуме обсуждают введение возрастной маркировки для популярных игрушек лабубу. При этом председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что полный запрет фигурок не нужен. Останина подчеркнула, что важно обеспечить защиту самых маленьких детей и одновременно поддержать отечественного производителя.

Тем временем правительство РФ одобрило проведение в России экспериментов по маркировке мясных изделий, полуфабрикатов и замороженной продукции с использованием системы «Честный знак». Всего запланировано два эксперимента. В документе указано, что первый этап стартовал 24 ноября этого года и завершится 28 февраля следующего года. Маркировку предстоит наносить на мясные товары, включая колбасы, субпродукты и изделия из мяса птицы в потребительских упаковках.

