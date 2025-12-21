Новый год-2026
21 декабря 2025 в 20:16

Захарова ответила на вопрос о тайных переговорах России против КНДР

Захарова опровергла сообщения о переговорах России и Южной Кореи по КНДР

Запад тщетно и неуклюже пытается вызвать недоверие между Россией и КНДР, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о якобы переговорах с Южной Кореей, касающихся Пхеньяна. Дипломат подчеркнула, что эти вбросы не имеют никакого основания, передает пресс-служба ведомства.

Противники нашего сотрудничества с КНДР не оставляют тщетных попыток вбить клин в российско-корейское всеобъемлющее стратегическое партнерство, посеять недоверие между союзными странами и народами России и КНДР, — отметила Захарова.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Южной Кореи впервые за долгое время провело закрытые консультации с Россией. По сведениям источников, стороны обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся КНДР, в том числе ее ядерную программу.

Лидер КНДР Ким Чен Ын между тем заявил, что даже «вооруженные злодеи» Запада не готовы бросить вызов армии республики. По его словам, Корейская народная армия обладает «безграничной духовной силой», которую противнику не под силу постичь. Глава республики также добавил, что не может подробно перечислить боевые достижения «сотен командиров и солдат» из инженерных подразделений.

