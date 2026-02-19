Подсчитаны потери «Калашникова» от аферы с некачественными деталями РИА Новости: «Калашников» потерял от аферы с деталями 35 млн рублей

Концерн «Калашников» потерял 35 млн рублей по уголовному делу о поставках некачественных деталей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Одним из фигурантов по делу проходит директор ивановской компании «Интертехника» и победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев.

Фигурантам вменяется мошенничество на сумму более 35 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее следствие ужесточило обвинение техническому директору компании «Интертехника» Алексею Морохову, проходящему по делу о хищении 37,7 млн рублей у концерна «Калашников». Предпринимателю вменяют не только мошенничество, но и несколько новых эпизодов незаконного оборота оружия, а также невыплату заработной платы.

До этого появилась информация, что в ходе следствия по уголовному делу о хищении денежных средств у концерна «Калашников» обвиняемые частично возместили нанесенный ущерб, перечислив 17 млн рублей. Речь идет о поставках контрафактных комплектующих, в результате которых предприятию был причинен урон.