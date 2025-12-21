Новый год-2026
21 декабря 2025 в 18:47

Россия и Южная Корея впервые за долгое время обсудили КНДР

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правительство Южной Кореи впервые за долгое время провело закрытые консультации с Россией, сообщает местное агентство News1 со ссылкой на дипломатические источники. Согласно их сведениям, в ходе беседы стороны обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся КНДР. В Сеуле также подтвердили намерение приступить к полноценному запуску процесса мирного сосуществования в 2026 году.

Правительство Республики Корея уже заявило о намерении в следующем году приступить к полноценному запуску процесса мирного сосуществования на Корейском полуострове, включая возобновление межкорейского диалога, — говорится в материале.

Уточняется, что участие в закрытой встрече приняли профильный чиновник МИД Южной Кореи по вопросам северокорейской ядерной программы, а также посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров. В Сеуле хотят, чтобы Москва сыграла роль в развитии межкорейского диалога.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что даже «вооруженные злодеи» Запада не готовы бросить вызов армии республики. По его словам, вооруженные силы страны обладают «безграничной духовной силой», которую противнику не под силу постичь.

